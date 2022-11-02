 

Глава Минэкономразвития Приднестровья Оболоник: Республика на грани гуманитарного кризиса из-за нехватки газа

02.11.2022, 22:30, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил о близкой к гуманитарному кризису ситуации после решения «Молдовагаз» сократить поставки газа в непризнанную республику.

Министр экономического развития Приднестровья подчеркнул, что объемов газа, которые республика будет получать с 1 ноября, не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам. Оболоник подчеркнул, что Приднестровье находится на грани гуманитарного кризиса. Он уточнил, что уже остановлены крупнейшие потребители газа: ММЗ и РЦК, будет останавливаться Тиротекс, кирпичный завод и другие предприятия, передает РИА «Новости».

По данным «Молдовагаз», с 1 ноября Молдавия будет получать 3,4 млн кубометров газа, а Приднестровье – 2,3 млн кубометров в сутки из поставляемых Газпромом в 5,7 млн кубометров газа. Таким образом, в ноябре Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.

Министр экономического развития Приднестровья подчеркнул, что сложившаяся ситуация является результатом необоснованного сокращения подачи газа в республику Молдавией. Он уточнил, что в ноябре при том же объеме подачи газа от Газпрома в адрес Молдавии, что и в октябре, «Молдовагаз» практически весь дефицит переложил на Приднестровье.

Накануне в Приднестровье обвинили Молдавию в незаконном ограничении поставок газа.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

17.03.21 / Перший незалежний – главный санврач Украины заразился коронавирусом после прививки Covishield

09.10.20 / Кабмин Украины предложил ввести санкции против Никарагуа

22.06.21 / Акция «Свеча памяти» прошла в Москве

23.01.22 / МИД: США пытались затянуть обсуждение предложений РФ по гарантиям безопасности

12.11.20 / Россия без инвесторов из США осуществила рекордное размещение евробондов

21.02.21 / В Москве известную блогершу «Инстасмку» облили зеленкой

23.07.20 / Угонщик в Полтаве угрожает гранатой правоохранителям

02.10.21 / Зеленский заявил, что хочет быть президентом до выполнения всех обещаний

04.09.20 / Huawei запускает восемь новых типов товара под брендом Mate

16.06.21 / Число заболевших COVID в Москве выросло на 80% за неделю

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика