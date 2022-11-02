Глава Минэкономразвития Приднестровья Оболоник: Республика на грани гуманитарного кризиса из-за нехватки газа
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Министр экономического развития Приднестровья Сергей Оболоник сообщил о близкой к гуманитарному кризису ситуации после решения «Молдовагаз» сократить поставки газа в непризнанную республику.
Министр экономического развития Приднестровья подчеркнул, что объемов газа, которые республика будет получать с 1 ноября, не хватит не только для промышленности, но даже населению и социальным объектам. Оболоник подчеркнул, что Приднестровье находится на грани гуманитарного кризиса. Он уточнил, что уже остановлены крупнейшие потребители газа: ММЗ и РЦК, будет останавливаться Тиротекс, кирпичный завод и другие предприятия, передает РИА «Новости».
По данным «Молдовагаз», с 1 ноября Молдавия будет получать 3,4 млн кубометров газа, а Приднестровье – 2,3 млн кубометров в сутки из поставляемых Газпромом в 5,7 млн кубометров газа. Таким образом, в ноябре Приднестровье получит более чем на 40% меньше природного газа, чем в октябре.
Министр экономического развития Приднестровья подчеркнул, что сложившаяся ситуация является результатом необоснованного сокращения подачи газа в республику Молдавией. Он уточнил, что в ноябре при том же объеме подачи газа от Газпрома в адрес Молдавии, что и в октябре, «Молдовагаз» практически весь дефицит переложил на Приднестровье.
Накануне в Приднестровье обвинили Молдавию в незаконном ограничении поставок газа.
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