 

“Зеленский приезжает на переговоры к Путину и просит прощения”: Пригожин о лучшем исходе конфликта России и Украины

02.11.2022, 22:25, Разное
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“Зеленский приезжает на переговоры к Путину и просит прощения за геноцид российского населения на Донбассе и в качестве извинения предлагает совместный поход на Западную Европу. А разочарованный Байден пытается нажать на ядерную кнопку, но в это время русские тролли вмешиваются, и происходит взрыв всех стратегических объектов США”, — приводит слова предпринимателя пресс-служба компании “Конкорд”.

Пригожин иронично подчеркнул, что в попытках примирения Вашингтон переименуют в Вагнерград, а Чикаго — в Братский Кадыровград. Он поинтересовался у журналистов, сомневались ли они в другом исходе событий.


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