Барановская отказалась от карьеры ради материнства: Безболезненно

Бывшая жена

футболиста Андрея Аршавина Юлия Барановская с тремя детьми живет в Москве. За

десять лет отношений у пары родились двое сыновей Артем и Арсений, и дочка Яна.

Пара разошлась со скандалом — семейную драму Аршавина и Барановской обсуждали на

всех телеканалах.

Интересно, но

именно после расставания карьера Юлии Барановской стремительно пошла вверх.

Молодой маме нужно было обеспечивать троих наследников, поэтому она устроилась

работать телеведущей. Юлия не скрывает, что в этом ей помогли, но и свой талант

не принижает.

В недавнем

интервью Барановская рассказала, что еще в отношениях с Аршавиным на нее

обращали внимание телевизионщики. Она даже устраивалась работать на радио, но отказалась

от карьеры ради материнства. Андрей был против, рассказывает Юлия, поэтому долгие

годы она не стремилась выйти на работу.

“Я видела,

что Андрею это не нравится, и безболезненно отказывалась от таких карьерных

предложений”, — рассказывает его бывшая спутница.

Теперь же Юлия

Барановская успешная ведущая и светская леди. Скорее всего, оказавшись в новых отношениях,

она уже не откажется от своей карьеры ради мужчины.