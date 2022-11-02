Ее нет. Но не для всех

Продолжаем разбираться с последствиями заявлений об окончании частичной мобилизации, не подкрепленных правовыми актами.

Итак. Указа о завершении частичной мобилизации не будет. Со слов президента Путина и главы Минобороны Шойгу она завершена — «и точка». Со слов сенатора Клишаса, никакого отдельного указа на это и не надо. Это же следует и из высказываний пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова. Но — увы:

устные заявления главы государства, пресс-релизы Минобороны и мнения сенатора нормативными (обязывающими) свойствами и юридической силой не обладают. И как юристы президент Путин и сенатор Клишас не могут этого не понимать.

Таким образом, все эти заявления никак не прояснили обычным гражданам — а что им делать, если, например, повестка придет сейчас? Ведь говорилось же официальными лицами: да, «перегибы на местах» случаются. Носить с собой на работу, в МФЦ и держать дома под подушкой вырезки из газет?

Но труднее всего определить свою судьбу тем, кто уже был мобилизован или кто служит по контракту. «Новая» попыталась понять, как на фоне отсутствия указа о завершении частичной мобилизации действовать контрактникам и мобилизованным? И есть ли у них вообще права без этого указа.

Отсутствие указа дает исполнителям (командирам, военкомам) широкое поле для трактовок.

Ну хотя бы потому, что в указе о начале частичной мобилизации ни слова не говорится о дате ее окончания. То есть сказать, когда мобилизованные будут демобилизованы — после завершения специальной военной операции или раньше, — затруднительно.

«Срок службы для мобилизованных, поскольку он не установлен указом президента, скорее всего, закреплен в мобилизационных планах Минобороны, — говорит «Новой» адвокат Евгений Смирнов. — Точно никто не сможет назвать сроки окончания службы. Полагаю, что может быть несколько сценариев — окончание СВО, соответствующий указ президента или распоряжение Минобороны».

«Могут быть разные варианты, — согласен с коллегой юрист Павел Чиков. — И все на усмотрение Минобороны».

Чиков поясняет, что только министр обороны может заявить об исполнении данного ему в секретном пункте 7 указа (о нужном количестве мобилизуемых) поручения.

Также именно министр обороны может приказать подчиненным ему военным комиссарам прекратить дальнейшие мобилизационные мероприятия либо возобновить их, когда понадобятся вновь, поскольку указ президента де-юре продолжает действовать.

Отдельно в своем телеграм-канале Чиков напоминает, что основанием объявления частичной мобилизации президентом называлась «агрессия или непосредственная угроза агрессии, возникновения вооруженных конфликтов, направленных против РФ» как их понимают российские власти. И эта угроза не отпала. Вооруженный конфликт продолжается. «Прекращение мобилизации, — отмечает юрист, — лишит власти возможности без нового указа инициировать последующие мобилизационные мероприятия, если они понадобятся. И как надолго мобилизованные сотни тысяч военнослужащих отправлены в войска — на три, на шесть, на девять, на 12 месяцев? — неизвестно и ничем не определено. Рано или поздно их нужно будет увольнять, в том числе в связи с гибелью, ранением и другими основаниями, а их места заполнять новобранцами».

Если же к началу частичной мобилизации человек уже служил по контракту, то по закону контракт с ним не может быть расторгнут (указ президента от 21 сентября прямо запрещал им увольняться) по окончании его срока или досрочно по желанию сторон.

Говорит Евгений Смирнов:

«Так как юридически частичная мобилизация не отменена, соответственно, и права уволиться в общем порядке сейчас у контрактников тоже нет. Получается, что сейчас они находятся в некоем трудовом рабстве, без права увольнения и отпуска. При этом основные права по контракту у них остаются — денежное довольствие, выслуга лет и прочее».

Одним словом, власть сделала так, как ей удобно, и оставила право распоряжаться судьбами людей за собой — без дополнительных разъяснений.

Вера Челищева, репортер, глава отдела судебной информации

—