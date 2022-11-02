Мнение: Когда арестуют Коломойского?

По ходатайству главного следственного управления МВД по Татарстану Вахитовский суд Казани сегодня арестовал украинского олигарха Игоря Коломойского. Правда, заочно. Когда его реально арестуют, не знает никто. Скорей всего, никогда…

Вахитовский суд Казани сообщил: «При решении вопроса об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу судом учтены тяжесть, характер и конкретные обстоятельства преступления, данные о личности обвиняемых, а также доводы следователя о том, что, находясь на свободе, обвиняемые находятся в международном розыске, в случае установления их местонахождения могут скрыться от органов предварительного следствия и суда, оказать давление на свидетелей или иным способом воспрепятствовать производству по уголовному делу» (отсюда).

Коломойскому инкриминируют ст.210 УК(«Организация преступного сообщества»).

Коломойского, думаю, есть за что сажать. Но нарисовать ему ст.210 УК – это откровенный бред. Видимо, чтобы весь мир решил, что это уголовное дело – политизированное и заказное. Хотя первоначально в этой истории не было никакой политики.

Еще в 2019 году интересовался: Выплатит ли Украина Татнефти 144 миллиона долларов? И сам же ответил на вопрос: «Сильно сомневаюсь, что выплатит. Хотя есть решение международного арбитража в Париже, вынесенное 29 июля 2014 года ( а судебный процесс начался и вовсе задолго до Майдана), которым Украину обязали выплатить Татнефти 144 миллиона долларов, за то, что Коломойский и К отжали у Татнефти серьезный пакет акций в Кременчугском НПЗ (если быть точнее – Татнефти принадлежали 55,7% акций в компании «Укртатнафта», в которую и входил НПЗ)».



На снимке: после заседания Наблюдательного совета «Укртатнафты», еще прошлый век, Киев…

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