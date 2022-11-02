Укоряет! – Личное мнение

Кто, если не Анастасия Волочкова может нравственно укорить исполнителя Бедросовича? У кого ещё есть такое право, если не у высокоморальной Анастасии?

«Надо уметь держать себя в руках, хотя бы стараться быть сдержанным и не допускать ситуацию, при которой сначала посылают, а потом постоянно оправдываются: ой, избил, побил… С другой стороны, может быть и вторая сторона медали».



Фото: Соцсети

Если кто-то опять не понял, перевожу с волочковского на русский: эх ты, Филипп! Держи себя в руках.

Удивительно, что укорять всегда первыми бросаются те самые, кого бы самого укорить.

Волочкова, не ты ли ругаешься со всеми, начиная от аэропорта и закачивая соседями? Тебе ли Бедросовича ругать, когда сама дружишь лишь с Джигурдой?

Впрочем, у нас ведь свобода слова, и никто не может выключить фонтан Волочковой.

Удивительно, всё-таки — все поржали, а Волочкова укоряет. Вот уж образчик всего самого лучшего, что есть в человеке.

У вас как с этим? В своём глазу бревна не видите, зато недостатки всех вокруг замечаете?

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