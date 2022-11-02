Мнение: Почему Украина – не Израиль, борьба с русскими книгами и состояние западной журналистики

1. В комментариях привели мнение израильтянина о ситуации на Украине (ссылка):



Моя личная переписка полна обиженными постами от украинцев о том, что дескать я советую Украине то, чего сам бы не сделал в своей стране, и что если бы Израиль поступал так, как я советую Украине, то его никогда бы не было.

Мне придётся сделать небольшой урок по истории и строению моей страны для уважаемых украинцев, потому что они, видимо, совсем застряли в мире фэнтэзи и историю изучают по каким то фантастическим, только им известным “первоисточникам”. Итак.

Израиль, серьёзно пострадавший несколько раз от арабской агрессии и несправедливости мировых держав – СССР, США, Великобритании, Франции, и многих других, несмотря на то что арабами были убиты тысячи евреев как в военных стычках армий, так и в погромах, полностью принимает и уважает арабский язык, арабскую культуру и национальную гордость своих арабских граждан и даже не-граждан.

В отличие от Украины, Израиль никогда не стремился уничтожить на своей территории арабские школы, арабский язык, арабские новостные каналы и радиовещание. В Израиле свободно выходят арабские газеты, арабское телевидение. Съемки фильмов на арабском языке финансирует из кармана евреев правительство, школы с преподаванием на арабском языке финансирует правительство Израиля, в еврейских школах с преподаванием на иврите для евреев преподается также арабский язык, правительство Израиля субсидирует (около 5% бюджета) арабский университет Бир Зайт на территории арабской автономии. Израиль субсидирует арабские сёла и города на своей территории, большинство названий улиц, знаков, надписей, муниципальных объявлений дублируется на арабском языке. Выступления за лишение арабов прав на собственную культуру в нашей стране – уголовно наказуемы. То есть в этом плане половина украинских политиков просто сидела бы в Израиле в тюрьме и были бы лишены политического будущего, выступи они в нашей стране с такими лозунгами, как выступают против русскоязычных граждан в Украине.

Второе: обладая не просто значительным, но подавляющим военным и экономическим преимуществом над всеми окружающими арабскими государствами, Израиль ни разу не пытался захватить Газу или Рамаллу после того как освободил эту территорию с формулировкой “территории в обмен на мир”. В недавно подписанном соглашении Авраама, Израиль вновь декларировал право арабских сепаратистов на создание собственного государства, в случае если они откажутся от попыток уничтожить Израиль и согласятся, что Израиль имеет право на существование. То есть Израиль, обладая огромной силой и владея ядерным оружием, ничуть не стремится захватить территории сепаратистов, а самих их выкинуть в арабские страны, если они не согласны стать израильтянами, а хотят остаться арабами и говорить на своем языке и жить по своим законам. То есть это прямо наоборот от Украины, которая превратила Донбасс в осажденную крепость, отказывалась от исполнения Минских соглашений и пыталась захватить территорию Донбасса военными силами, не считаясь с потерями своими и чужими. При этом отговорки, что дескать там работает “чужое государство – Россия” тоже не работают – на территории Палестинской Автономии работают все арабские государства, какие хотят (даже те, с кем Израиль официально находится в состоянии войны). То есть то, что я описывал в своих рекомендациях Украине уже давно воплощено в Израиле и только послужило его огромной пользе и авторитету, а не развалу и падению.

Третье: Израиль старается жить мирно со своими соседями, несмотря на то, что они много раз посягали на его территории и пытались его уничтожить. Израиль неизменно оказывал и оказывает уважение своим агрессивным соседям, с которыми находится в состоянии войны, никогда не пытается им гадить и всегда предлагает гуманитарную помощь. То есть ведет себя прямо противоположно Украине, которая без всякой на то нужды поссорилась с более сильным соседом, с которым жила в мире почти сотню лет, поссорилась с Беларусью, с которой вообще нет никаких трений ни по границе, ни по поддержке сепаратистов, ни по экономическим связям. То есть, Украина ведет себя прямо противоположно тому, как ведет себя Израиль, и мои рекомендации касались того, что пример Израиля, который ведет к успеху – прямо противоположен.

Четвертое: Израиль никогда не угрожал своим соседям вхождением во враждебные союзы, угрожающие их существованию. Он не является членом НАТО и внеблоковый статус декларирован рядом законов Государства Израиль. В частности, Израиль отказал США как в строительстве собственной базы на своей территории, так и в долговременном содержании американских контингентов морского, наземного или авиабазирования, то есть ведет себя прямо противоположно Украине, несмотря на то, что были периоды истории, когда Израиль серьезно уступал в силе своим врагам в арабских государствах. Потому мои рекомендации Украине построены именно на этом положительном опыте, сыгравшем значительную роль в укреплении и усилении Государства Израиль.

Пятое: несмотря на обычное газетное двоемыслие и попытки словесно угодить Америке, с которой Израиль хочет и дальше вести взаимовыгодный диалог, Государство Израиль и его политикум прекрасно понимает именно Россию, а не Украину. В 1967 году, когда арабские страны собрали блок, назвавший Израиль главным врагом (сравните с НАТО, назначивший официально Россию своим противником), начали проводить учения на границе с Израилем, собрали армии, наводненные иностранными наемниками и инструкторами (как это делала Украина перед вторжением России), как поступил Израиль? Израиль неожиданным ударом уничтожил основные ударные силы потенциального противника, вошел на территорию враждебных стран, разгромил за 6 дней их армии, уничтожил технический потенциал, оккупировал огромные территории в 8 раз превышавшие территории самого государства Израиль и аннексировал Голанские высоты – место, которое Израиль считал опасным для себя и место с которого страны-противники собирались его атаковать и не раз обстреливали. То есть в момент, когда Израиль ощутил для себя опасность он поступил именно так, как сегодня поступает Россия. В этом плане, израильтяне намного больше понимают позицию России, чем позицию Украины, хотя по воле США и оказывают помощь Украине. Если бы Украина не рвалась в блок, объявивший Россию своим врагом и включающий десятки мощных военных государств, не собирала бы армию под боком у России, не говорила бы о ядерной бомбе как средстве противостояния, не обстреливала бы мирные города сепаратистов, которым помогала Россия, а попробовала бы просто договориться или исполнить Минские соглашения, на худой конец, никакого вторжения с российской стороны бы не было и это понятно даже самым отвязанным украинским пропагандистам. А ведь их предупреждали заранее, что так будет, но они всё равно это сделали а теперь чешут в затылке с привычным “а нас то за что?”.

Так что вывод прост: то, что я рекомендую Украине, прошло обкатку на Израиле и ничуть не идёт вразрез с его опытом. Более того, Израиль ведет себя именно как Россия, а не как Украина, и именно в этом направлении достигает расцвета и процветания. А вот Украина полностью ведет себя как “палестинцы”, встав в позицию скандального и агрессивного лузера, наплевавшего на свою экономику и тянущего деньги со своих спонсоров. Это уже привело к легализации и одобрению террора, который начали украинцы в России и на оккупированных территориях, привело к тому, что армейские подразделения Украины отступают в густонаселенные районы, прячась за спинами мирного населения, как поступают вовсе не израильтяне, а именно палестинские террористы.

То есть мы видим воочию, как украинцы и Украина, выбрав провальную политику лузера, полностью идут по лекалам палестинских террористических образований ФАТХ и ХАМАС, пренебрегая экономикой, государственным строительством, мирным использованием огромных средств, предоставляемых спонсорами – направляют всё на войну, а когда закончатся эти возможности, уже готовятся перейти к террору.

Чем заканчивается такой политический выбор народов? Провалом и только провалом. То есть всё, что я предлагаю сделать Украине: это правильно определиться с выбором и превратить свое поражение в победу. Хотя я точно знаю, что украинцы будут упрямо избирать раз за разом именно провальный путь лузера, а не путь победителя, который предлагаю я и опыт Израиля. Гопак на граблях – это выглядит со стороны очень унизительно и глупо. Но это право выбора украинцев – они готовы выбрать грабли, и последствия весьма предсказуемы.

2. В Киеве десятками тысяч тонн собирают и уничтожают книги на русском языке. Об этом отчитывается местный городской совет (ссылка). Также в Киеве сносят памятники русским писателям, грозятся даже закрыть музей Михаила Булгакова.



Здесь, в России, подобные новости звучат дико. Памятник Тарасу Шевченко в Москве преспокойно стоит на своём месте. Прочие памятники украинским деятелям и названные в их честь улицы также никто не трогает. О фактах централизованного уничтожения украинской литературы, украинской культуры у нас также ничего не известно.

3. Виктор Мараховский пишет (ссылка):

Я думал, шутка, ув. друзья, но нет. Гардиан, Великобритания:

“Командование ВВС Украины заявило, что сбило 44 из 50 вражеских ракет. Но другие проникли через оборону Украины (…) Они поразили цели в Киевской, Запорожской и Харьковской областях, а также в районах Николаева, Львова, Житомира, Кировограда и Черновцов”.

Это в соседних абзацах. Шесть ракет поразили цели в восьми областях, и всё это в одном тексте.

Это не смешно, а вполне себе пугающе. Ибо получается, что есть журналисты, способные написать такое, и есть публика, способная такое прочесть – и ни у тех, ни у других в голове не сработает сигнал арифметической тревоги.

Многие интересуются, какое самое страшное оружие Запада. Рискну заявить: самое страшное оружие Запада – массовая аудитория, чей мозг уже отформатирован по заветам воннегутовского “Бержерона”, где герой, увидевший убийство своего сына в прямом эфире, встаёт и идёт за пивом, потому что сигнал в голове уже перебит и он забыл, из-за чего ему грустно.