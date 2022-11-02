Мнение: Где танки, Зин?

Дивный текст из специального “сливного” тг-канала “Временное правительство”. Там много подобной жести.

“Медведев решил поиграть в ревизора и заехал на “Уралвагонзавод”, где сейчас собирают танки из чего придется, а также восстанавливают старые машины. Хотя большую часть времени Дмитрий “Алкопсих” Медведев несет нечто невнятное, в этот раз между строк его поста можно найти интересное зерно.

“Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО, а также устранения существующих проблем. Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен”.

Выводы напрашиваются очевидные: проблем с выпуском танков полно, решить их обычным внушением и призывом к патриотическим чувствам не получается, поэтому в ход идут угрозы на тему уголовной ответственности.

На протяжении последнего полугодия УВЗ регулярно попадает в новостные сводки. Еще по весне из России уехали подручные Сергея Чемезова (УВЗ входит в структуру Ростеха), его зам Владимир Артяков и его сын Дмитрий Артяков. Отец и сын Артяковы выкачивали деньги из УВЗ через прихватизированного ими ж/д-оператора “Модум-Транс” – финансы прокачивали через контракты на перевозку грузов для УВЗ по завышенным тарифам.

Позже руководство УВЗ засветило в суде, какое оборудование стоит на заводе и откуда оно берется. Вопреки ожиданиям никаким импортозамещением там и не пахнет . По привычным чемезовским схемам предприятие покупало немецкие станки, собранные на заводе в Беларуси, через прокладку АО “Гигант” с гигантской наценкой. Потом на этом импортном оборудовании тачались русские танки.

Но производство идет не очень хорошо – это ведь Чемезов, по-другому никак. Например, два контракта на производство 60 машин Т90М УВЗ выполнял почти четыре года, с конца 2017 года по осень 2021 года. Чуть больше одного танка в месяц. Сейчас работа ускорилась. Как сообщают источники с самого УВЗ, в месяц огромный завод выпускает примерно 24 единицы бронетехники. Но по большей части сборка идет за счет запчастей с уже разбитых машин. Для новых танков не хватает иностранных комплектующих (русские танки зависят от импортной начинки, спасибо Чемезову). Ну а рабочим начали задерживать зарплату (спасибо Чемезову еще раз).

Так что пост Медведева, на самом деле, это почти крик о помощи. Потому что никаких уголовных дел Сергей Викторович Чемезов не боится. И угроз Медведева подавно (ВП).

Интересно, что говорить. Уже хотя бы то, что русские танки делаются на немецких станках. Хотя чему удивляться? В период ВОВ всё делали на американских станках; так что наоборот – налицо преемственность. Одна незадача – в союзниках у нас нынче нет ни американцев, ни немцев. Вопрос – из чего ж делать танки? Ответ – идти ТАК. Танки – зло!