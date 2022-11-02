Здоровая альтернатива мясу: учимся готовить стейк из цветной капусты разными способами

Часто нам хочется довольно легких и некалорийных блюд, а также потреблять как можно меньше мяса. Есть множество интересных альтернатив мясу. Одной из самых лучших альтернатив может стать цветная капуста.

Из этого овоща можно сделать вкусные и оригинальные стейки. Такое блюдо точно стоит приготовить на ужин. Вот некоторые интересные и вкусные варианты вегетарианских стейков.

Простой стейк

Цветная капуста является просто отличной альтернативой мясу, если хочется потреблять его как можно меньше. Этот овощ отличается интересной плотной и волокнистой текстурой.

Для приготовления стейка потребуется только лишь отрезать большой кусок капусты, немного отварить, а затем обжарить и украсить.

Это легкое в приготовлении блюдо очень красиво выглядит на тарелке, и можно использовать самые различные импровизации.

Предварительно нагреть духовку до 200 градусов.

Повернуть цветную капусту и удалить часть стебля. Положить овощ на одну сторону и отрезать стейки толщиной около 3 см.

В большой кастрюле вскипятить воду. Готовить стейки в течение 10 минут. Слить воду и выложить капусту на противень, выстеленный пергаментом.

Смазать стейки с двух сторон чесночным маслом и маслом оливы. Посыпать орегано, чесноком, солью и перцем. Запекать 15 минут. Затем перевернуть и продолжать готовить 5 минут.

Когда вы обрезаете капусту, могут оставаться отдельные соцветия. Можно их просто смазать маслом, посыпать приправами и запечь. Получается вкусная и хрустящая закуска, отлично подходящая для перекуса.

Цветная капуста с тахини и лимонным соусом

Это довольно интересное и оригинальное блюдо, насыщенное различными вкусами. Чтобы сделать его, нужно взять следующее:

1 крупная цветная капуста; 3 ч. л. масла; 1/4 ст. свежей нарезанной петрушки; 1/4 ст. сырых тыквенных семян, измельченных; гималайская соль; перец.

Для соуса из тахини:

1/4 ст. и еще 1 ч. л. отфильтрованной теплой воды; 1/4 ст. тахини; 1 зубок чеснока, мелко порезанный; 2 ч. л. лимонного натурального сока; 1/2 ч. л. сиропа клена; 1/4 ч. л. мелкой соли; 1/8 ч. л. свежемолотого перца.

Капусту порезать на стейки. Поместить их на противень с пергаментом. Сбрызнуть маслом оливы и приправить. Запекать при 200 градусах 30 минут.

Перемешать 1 ч. л. масла, порезанную петрушку и семена тыквы. Приправить.

Перемешать сок лимона с чесноком, тахини, водой, сиропом. Приправить.

Выложить стейки на тарелку. Полить лимонным соусом с тахини и добавить гарнир из петрушки и семян.

Стейки из капусты на гриле

Это довольно интересное, оригинальное и ароматное блюдо. Чтобы сделать его, нужно взять следующее:

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Женские джинсы: прежде чем их купить, нужно обратить внимание на одну деталь 1 крупная цветная капуста; 1 ст. л. масла; 1 ст. л. кленового сиропа; 1/4 ч. л. мелкой соли; 1/2 ч. л. тмина; копченая паприка и куркума.

Для соуса тахини:

1/3 ст. пасты тахини; 1/2 ч. л. порошка чеснока; 3 ч. л. лимонного натурального сока; 1/2 ч. л. тмина; 4-5 ч. л. воды; шепотка соли.

Соус из кориандра:

небольшой пучок кинзы; 3 зубка чеснока; 1/2 перца халапеньо; 3 ч. л. лаймового сока; 1/2 авокадо; 2 ч. л. очищенной воды; 1/2 ч. л. мелкой соли, свежемолотого перца.

Для приготовления стейков нужно нарезать капусту на стейки. Сбрызнуть маслом и сиропом, посыпать специями и жарить на гриле. Отдельно приготовить два соуса, смешав ингредиенты для каждого.

Стейк из цветной капусты, приготовленный на гриле, можно подавать вместе с пюре из свеклы или батата.

Стейк из цветной капусты, маринованной в мисо и кунжуте

Чтобы сделать такое интересное веганское блюдо, нужно взять:

1 зубок чеснока; 5 г потертого имбиря; 1 ст. л. мисо пасты; 1 ст. л. соевого светлого соуса; 1 ст. л. пасты тахини; 1 лимон; 2 ст. л. пчелиного меда; 100 г сладкосливочного масла; 2 крупные головки цветной капусты.

Разогреть барбекю или же плитку. Для приготовления глазури чеснок и имбирь измельчить до состояния пасты и переложить в миску.

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Добавить соевый соус, мисо-пасту и тахини. В другую миску натереть цедру лимона с соком половины лимона, добавить мед и масло. Размешать.

Цветную капусту порезать на стейки толщиной по 2 см. Смазать капусту готовой глазурью. Выложить на гриль и готовить 15 минут, в процессе приготовления переворачивая и смазывая глазурью для получения кисло-сладкой корочки.

Стейк из цветной капусты с сальсой из орехов и каперсов

Чтобы сделать такое блюдо, взять для сальсы:

1/3 ст. грецких орехов; 1/4 ст. масла; 2 ст. л. каперсов; 1 перец фресно, очищенный от семян и мелко порезанный; 3 ст. л. крупно порезанной петрушки; 1 ст. л. сушеной смородины; 1 ст. л. хересного уксуса; 1 ч. л. натертой цедры лимона; соль.

Для цветной капусты взять следующее:

1 небольшая цветная капуста; соль; 1 мелко потертый зубок чеснока; 2 ст. л. лимонного натурального сока; 2 ст. л. пасты тахини; 1 ст. л. сладкосливочного масла; 2 ст. л. масла; 2 веточки орегано; цедра лимона и ломтики лимона.

Духовку нагреть до 180 градусов. Обжарить орехи до золотистого оттенка, перемешивая для равномерной прожарки. Дать остыть, а затем крупно порезать. Отставить в сторону. Включить на 200 градусов.

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В небольшой кастрюле разогреть масло оливы, добавить каперсы и обжарить. Переложить в жаропрочную миску и дать остыть.

Перемешать орехи, измельченный перец, петрушку, смородину, уксус, цедру лимона и посолить.

Капусту порезать на стейки. Если отделяются небольшие соцветия, то сделать из них пюре. Для этого нужно поместить соцветия в большую кастрюлю и варить 6-8 минут до готовности. Воду слить, выложить в кухонный комбайн с чесноком, соком лимона, тахини и 1 ст. л. воды. Перебить в пюре.

В сковороде нагреть масло оливы, поместить сливочное масло и растопить его. Выложить стейки из капусты, орегано и цедру лимона. Обжарить до золотисто-коричневого цвета. Перевернуть и посолить.

Поместить сковороду в духовку и запекать до мягкости 10-15 минут.

Цветную капусту можно подавать с самыми различными соусами. Вот несколько отличных вариантов.

Соус с кешью и паприкой

Чтобы сделать такой восхитительный и оригинальный соус, нужно взять следующее:

1/2 ст. сливочного соуса с кешью; 1 ч. л. копченой паприки; 1 щепотка кайенского перца; 1/2 ч. л. порезанного чеснока; соль и перец; 1-2 ч. л. лимонного натурального сока.

Для приготовления сливочного соуса нужно 1,5 ст. кешью замочить на 8 часов, а затем взбить с водой и соком 1/4 лимона.

Все компоненты тщательно перемешать и подавать к стейкам из цветной капусты. Дополнить все это можно ломтиками лимона, оливками и петрушкой.

Соус ромеско

Это просто отличное дополнение к стейкам из цветной капусты. Чтобы его сделать, нужно взять следующее:

1 банка жареного красного перца; 1/2 ст. сырого миндаля; 1/4 измельченных консервированных помидоров; 1/4 ст. свежей измельченной петрушки; 1-2 ч. л. пасты харисса; лимонный натуральный сок; соль, перец.

Все ингредиенты хорошо перемешать и подавать вместе со стейками из капусты.