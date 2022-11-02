Мнение: О простом человеке на переднем крае



Фото © РИА «Новости».

Это один из тех сотен тысяч, кто сейчас находится в зоне боевых действий – с российской стороны. Пишут, что где-то под Харьковом. В отличие от многих сослуживцев, он не прячет лица под балаклавой. Которой у него, возможно, и нет вовсе. Спартанская экипировка наводит на такие мысли.

И пишут, что это – один из мобилизованных.

Как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину, в районы проведения специальной военной операции на Украине направлены 82 тыс. призванных на службу в рамках частичной мобилизации. И половина из них уже действует в составе боевых подразделений. Так что возможно, это один из тех 40 с небольшим тысяч. Ещё месяца полтора назад он видел Украину только по телевизору и спорил с друзьями, сколько ещё «продержатся» ВСУ. А теперь лично защищает Россию от угроз #НАТО…

Впрочем, также не исключено, что это один из жителей республик Донбасса, мобилизованный в состав одного из воинских формирований ДНР или ЛНР – теперь одного из новых регионов России.

Не будем гадать. Просто посмотрим на фото, на всю композицию. Просто заглянем в его глаза…

Что видите?

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