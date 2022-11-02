 

Мнение: О простом человеке на переднем крае

02.11.2022, 21:10, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon


Фото © РИА «Новости».

Это один из тех сотен тысяч, кто сейчас находится в зоне боевых действий – с российской стороны. Пишут, что где-то под Харьковом. В отличие от многих сослуживцев, он не прячет лица под балаклавой. Которой у него, возможно, и нет вовсе. Спартанская экипировка наводит на такие мысли.

И пишут, что это – один из мобилизованных.

Как сообщил глава Минобороны России Сергей Шойгу в докладе президенту Владимиру Путину, в районы проведения специальной военной операции на Украине направлены 82 тыс. призванных на службу в рамках частичной мобилизации. И половина из них уже действует в составе боевых подразделений. Так что возможно, это один из тех 40 с небольшим тысяч. Ещё месяца полтора назад он видел Украину только по телевизору и спорил с друзьями, сколько ещё «продержатся» ВСУ. А теперь лично защищает Россию от угроз #НАТО

Впрочем, также не исключено, что это один из жителей республик Донбасса, мобилизованный в состав одного из воинских формирований ДНР или ЛНР – теперь одного из новых регионов России.

Не будем гадать. Просто посмотрим на фото, на всю композицию. Просто заглянем в его глаза…

Что видите?

Источник: Альманах непредвзятого аналитика


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.07.22 / Мнение: Призрак Басаева

23.05.22 / Мнение: РМ-12. Страничка поэзии. В Бобруйск ездил?

16.05.21 / Мужчин много – счастья мало: почему красотке Анне Самохиной так не везло в любви

17.08.22 / Одна сплошная Гузеевна – Личное мнение

12.09.22 / Эксперты опровергли украинские фейки о “конфликтах” между силовыми ведомствами РФ

23.12.21 / Девушка начала рожать ребенка на переднем сидении машины в движении, пока ей управлял автопилот и это первый случай в мире

19.10.20 / Под звуки Rolling Stones и при участии Евгения Стычкина: Ольга Сутулова рассказала, как прошли роды

24.02.22 / В Киеве не осталось дипломатов из России

07.09.21 / Платья, свитера и не только: одежда с вырезами особенно популярна этой осенью

19.11.21 / Мнение: Ответственность за продолжение эпидемии понесут противники прививок

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика