 

Названы лидеры развития некоммерческого сектора среди российских регионов в 2022 году

02.11.2022, 21:05, Новости дня
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Москва, Ханты-Мансийский автономный округ и Вологодская область стали лидерами регионального рейтинга третьего сектора «Регион-НКО» в 2022 году, подготовленного ОП РФ совместно с агентством RAEX, презентация состоялась на итоговом форуме «Сообщество», который открылся в Москве 2 ноября.

Председатель комиссии ОП РФ по развитию некоммерческого сектора и поддержке социально ориентированных НКО Елена Тополева-Солдунова заявила, что рейтинг стал действительно известным проектом в России, он дает стимул для развития некоммерческого сектора в российских регионах.

«Основной вопрос, который мы задаем в рейтинге, – это насколько развит некоммерческий сектор в регионе, а именно: насколько велик его потенциал, насколько этот потенциал эффективно реализуется», – подчеркнул генеральный директор рейтингового агентства RAEX Дмитрий Гришанков.

По соотношению факторов в 2022 году регионом-победителем стала Москва. Второе место занял Ханты-Мансийский автономный округ, войдя в число лучших регионов, в том числе по уровню поддержки регионом НКО. Третье место в этом году принадлежит Вологодской области, которая показала высокие результаты в номинации по активности НКО.

В топ-10 регионов в рейтинге также вошли Республика Татарстан, Челябинская область, Санкт-Петербург, Тюменская, Самарская, Белгородская и Тульская области.

Значимым следствием рейтинга «Регион-НКО» является то, что он позволяет выявить проблемные вопросы в развитии НКО в России.

Президент России Владимир Путин отправил приветственное обращение участникам форума. Он отметил, что с каждым годом встречи укрепляют созидательный потенциал, объединяют вокруг серьезных, востребованных временем задач всё больше сторонников.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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