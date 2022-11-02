 

Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы»

02.11.2022, 21:05, Новости дня
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Шведская эко-активистка Грета Тунберг призвала к «свержению всей капиталистической системы», а также обвинила капитализм в «колониализме, империализме, угнетении, геноциде» и «расистском, репрессивном экстракционизме».

В лондонском Royal Festival Hall, где состоялся «детский крестовый поход» в честь выхода «Климатической книги», манифеста Греты Тунберг, эко-активистка произнесла еще более радикальную речь о необходимости оказывать давление на политических лидеров больше, чем было прежде, пишет The Telegraph.

«Нет никакого «возврата к нормальной жизни». Нормальной была система, которая дала нам климатический кризис, система «колониализма, империализма, угнетения, геноцида», «расистского, репрессивного экстракционизма». Климатическая справедливость – это часть общей справедливости; вы не можете иметь одну без других. Мы не можем доверять элитам, порожденным этой системой, противостоять ее недостаткам», – сказала Тунберг.

В своей книге Тунберг опиралась на работы Джейсона Хикеля, Кейт Раворт, Наоми Кляйн, для которых климатический кризис не является рукотворным. Он порожден капитализмом, как и другие формы социальной несправедливости, от которых страдает общество.

Отмечается, что рост ВВП сопровождается увеличением выбросов углекислого газа. Выходом из этого положения может стать отказ богатых стран от экономической экспансии как социальной цели, пишет издание.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что Тунберг заявила протест против вступления своей родины в НАТО. Это весьма нетипично как для Тунберг, прежде избегавшей чисто политических вопросов, так и для европейских «зеленых», которые расширение альянса обычно поддерживают.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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