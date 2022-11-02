 

Посольство России в Польше лишилось базы отдыха под Варшавой

02.11.2022, 21:05, Новости дня
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Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка сообщил, что польские власти изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой.

«В среду сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», – передает РИА «Новости» слова Сярка.

По его словам, лесничество еще в середине апреля 2022 года расторгло соглашение об аренде. Посольство с 80-х годов арендует под Варшавой участок земли площадью около шести гектаров. На нем находятся две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей. 

Ранее сообщалось, что Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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