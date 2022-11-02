Посольство России в Польше лишилось базы отдыха под Варшавой

Заместитель министра климата и окружающей среды Польши Эдвард Сярка сообщил, что польские власти изъяли у посольства РФ базу отдыха под Варшавой.

«В среду сотрудники Лесной стражи Государственных лесов изъяли имущество, арендованное посольством Российской Федерации в Варшаве на территории лесничества Яблонна под Варшавой», – передает РИА «Новости» слова Сярка.

По его словам, лесничество еще в середине апреля 2022 года расторгло соглашение об аренде. Посольство с 80-х годов арендует под Варшавой участок земли площадью около шести гектаров. На нем находятся две гостиницы, две виллы и восемь коттеджей.

Ранее сообщалось, что Польша начала строительство временного заграждения из колючей проволоки на границе с Калининградской областью России.

—