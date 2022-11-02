“Нарушения мозгового кровообращения”: судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной
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Судебные
разбирательства в деле о наследстве Алексея Баталова длятся не первый год. Неудивительно,
что пожилые участники конфликта все чаще испытывают проблемы со здоровьем.
Так, 74-летняя
актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин делятся своим тяжелым
положением. По словам мужчины, Наталья уже перенесла две остановки сердца. Кроме
этого, у нее диагностировали опухоль. Причиной недугов он называет бесконечные стрессы
из-за семьи Баталова.
Пятый канал
обсудил непростую ситуацию с врачем-онкологом и химиотерапевтом Андреем Базылевым. По
словам доктора, сами по себе переживания и стрессы не могут стать причиной болезней.
Однако, они могут усугубить текущее состояние и вызвать обострения хронических болезней.
“Это может
спровоцировать различные острые нарушения мозгового кровообращения и так далее”,
— поясняет специалист.
Кроме этого, у пожилых онкобольных есть другие факторы риска, связанные с кровеносной и сердечно-сосудистой системами. Доктор добавляет, что
при наличии факторов риска лечащий врач актрисы должен быть пояснить ей, как
правильно следить за здоровьем, и почему нельзя допускать лишних переживаний.
Если следовать таким рекомендациям, продолжительность жизни можно продлить.
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