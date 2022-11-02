“Нарушения мозгового кровообращения”: судебные разбирательства с вдовой Баталова уносят жить актрисы Дрожжиной

Судебные

разбирательства в деле о наследстве Алексея Баталова длятся не первый год. Неудивительно,

что пожилые участники конфликта все чаще испытывают проблемы со здоровьем.

Так, 74-летняя

актриса Наталья Дрожжина и ее супруг Михаил Цивин делятся своим тяжелым

положением. По словам мужчины, Наталья уже перенесла две остановки сердца. Кроме

этого, у нее диагностировали опухоль. Причиной недугов он называет бесконечные стрессы

из-за семьи Баталова.

Пятый канал

обсудил непростую ситуацию с врачем-онкологом и химиотерапевтом Андреем Базылевым. По

словам доктора, сами по себе переживания и стрессы не могут стать причиной болезней.

Однако, они могут усугубить текущее состояние и вызвать обострения хронических болезней.

“Это может

спровоцировать различные острые нарушения мозгового кровообращения и так далее”,

— поясняет специалист.

Кроме этого, у пожилых онкобольных есть другие факторы риска, связанные с кровеносной и сердечно-сосудистой системами. Доктор добавляет, что

при наличии факторов риска лечащий врач актрисы должен быть пояснить ей, как

правильно следить за здоровьем, и почему нельзя допускать лишних переживаний.

Если следовать таким рекомендациям, продолжительность жизни можно продлить.