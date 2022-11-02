 

Любовь Аксенова и Денис Шведов в первом тизере фильма “Бывшие. Happy end”

02.11.2022, 20:44, Разное
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Онлайн-кинотеатр START представил дебютный тизер-трейлер фильма “Бывшие. Happy end”, который станет полнометражным продолжением культового сериала стримингового сервиса “Бывшие”. Режиссером кинофинала исттории стал Антон Мегердичев (“Движение вверх”, “Метро”, “Сердце пармы”). К своим ролям вернутся Любовь Аскенова и Денис Шведов.

Яна и Илья познакомились во время реабилитации. По правилам им нужно держаться подальше друг от друга, если они хотят оставаться трезвыми. Но чувства, вспыхнувшие между ними, не дают им этого сделать. Они срывались, расставались, искали счастье с другими, но чем дальше убегали от любви, тем больше их тянуло друг к другу. История, которую Илья и Яна проживут в фильме, позволит им наконец-то выбраться из замкнутого круга, даст шанс на выздоровление и подарит надежду на хеппи-энд.

История, несомненно, заслуживает яркого финала, и мне кажется, что нам удалось его найти, – говорит Алексей Троцюк, продюсер, автор идеи сериала и фильма. – Приходите в кино на групповую терапию, вместе простимся с любимыми героями. А если вы не смотрели сериал, тоже приходите, обещаю, будет нескучно и все понятно. В этот дуэт невозможно не влюбиться. До встречи в кино!”

Развязку истории отношений любимых героев Любови Аксеновой и Дениса Шведова зрители увидят в кинотеатрах уже 22 декабря 2022 года.


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