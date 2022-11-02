 

Синди Кроуфорд о кризисе среднего возраста, борьбе со стрессом и поездке на Burning Man с дочерью Кайей

02.11.2022, 20:43, Разное
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На днях легендарная Синди Кроуфорд снялась на обложку лайфстайл-издания Haute Living и откровенно рассказала о своем эмоциональном состоянии. Супермодель призналась, что впервые обратилась за профессиональной психологической помощью только в этом году.

Я начала работать со специалистом в этом году. И одна из вещей, которую мы обсуждаем с ним, — это время. Например, мы говорим о моментах, когда я чувствую себя стесненной, – сказала Синди.

Благодаря работе с профессионалом Кроуфорд узнала, что такое тайм-менеджмент, и сейчас старается жить по строгому графику.

Допустим, я заканчиваю тренировку в 9:30, а первый звонок за день в 10, поэтому у меня есть полчаса, чтобы принять душ и собраться, — говорит она. — Но, например, мой муж хочет со мной поговорить. Я смотрю на часы и говорю, что у меня есть три минуты, а он раздражается — или я чувствую стресс от осознания того, что теперь у меня не будет времени на макияж.

Супермодель также призналась, что столкнулась с кризисом среднего возраста. 

Кто я? Я не знаю. Возможно, у меня кризис среднего возраста, – сказала она, – Раньше я этого не понимала, но теперь чувствую, что понимаю. Вы как будто настолько выходите из своей зоны комфорта, что у вас нет другого выбора, кроме как найти себя заново.

По словам Синди, почувствовать себя свободной, веселой и беззаботной ей помогла поездка на фестиваль Burning Man вместе с дочерью Кайей. 

Я могла делать что угодно в течение 48 часов. И это оказалось действительно невероятным опытом. 

В конце августа Синди Кроуфорд выставила на продажу свой роскошный дом в Малибу за 10 миллионов долларов. А в мае они с супругом Рэнди Гербером отметили 24-ю годовщину свадьбы. 

Кайя и Синди на фестивале Burning Man в этом годуСинди Кроуфорд с дочерью


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