Скандалы: Коррупционный узел

Империя бывшей судьи Хахалевой близится к закату

После ряда публикаций появилась информация о том, что мэрия г. Краснодара обратилась в Арбитражный суд Краснодарского края к ИП Ерциян и ООО «Загород» (владельцы нескольких десятков готовых и недостроенных домов) с иском о сносе всех строений, расположенных по ул. Горячеключевская г. Краснодара, так как, по мнению администрации, они построены без разрешений на участках, разрешенное использование которых не предполагает ИЖС. Судом были приняты меры в виде запрета регистрации. Также мэрия обратилась и в Советский районный суд г. Краснодара с 17 исками к владельцам домов о сносе по тем же основаниям.

Но почему-то мэрия не стремится подавать иски к группе компаний ООО «АВАГРУПП» (ООО «АСК», ООО «АВА-Девелопмент», ООО «СФ Екатеринодар», ООО «ИНВЕСТГРУПП» и др.), которая также занимается застройкой коттеджных поселков без соответствующих документов. Получается, Хахалева Е.В. и Арутюнян В.А., предвидя неизбежность подачи исков со стороны администрации г. Краснодара о сносе застройки, решили разместить Архитектуру г. Краснодара в здании, принадлежащем ООО «АВАГРУПП» на одном этаже с архитектурным подразделением компании по адресу: г. Краснодар, ул. Коммунаров, д. 173. А ведь именно Архитектура принимает решения о согласовании градостроительных планов, проектов, концепцию застройки, этажность, количество машиномест, детских садов, школ. Именно там могут указать сколько этажей может быть возведено, на застраиваемом земельном участке и, как следствие, сколько квартир будет продано, а отсюда и соответствующий доход застройщика. Потому-то Хахалева и Арутюнян разместили Архитектуру города у себя в офисе, где они и согласовывали с ней проекты, выдавая разрешения на строительство. Это ли не вопиющий факт коррупции со стороны Архитектуры города? Однако, к сожалению, данный факт не заинтересовал ни следственные органы, ни органы прокуратуры, которые до настоящего времени, так и не провели проверку законности нахождения Архитектуры в здании, принадлежащем ООО «АВАГРУПП», и информацию о возможном покровительстве мэрии группе компаний ООО «АВАГРУПП».

Все близлежащие земли к Краснодару застроены коттеджными поселками КП «Виктория» и КП «Виктория Престиж», застройщик ООО «Краснодар Строй Центр», КП «Рублевский», застройщик ООО «АСК», расположенные в х. Ленина г. Краснодара, КП «Белая Дача», застройщик ООО «АСК» по ул. Богатырской в пос. Новознаменском г. Краснодара, КП «Знаменский» застройщик ООО «АСК» по ул. Светлая пос. Знаменского г. Краснодара по дороге на пос. Пригородный. Категории земель, на которых расположены коттеджные поселки – земли сельскохозяйственного назначения, с видом разрешенного использования – дачные некоммерческие объединения граждан. На указанном земельном участке застройщик, явно, без разрешения возводит так называемые дачные домики, а по факту это полноценные коттеджи, и продаются эти дома в коттеджных поселках как дома, а не как дачные домики в садовом товариществе. Разрешения на строительство дачных домиков не требовалось и дачные домики в садовом товариществе можно строить на сельхозземлях. Но по договорам купли-продажи и по месту нахождения – это коттеджи, и на них нужно получать разрешение на строительство, но для начала нужно перевести земли из сельхозназначения в земли поселений, а это уже невозможно, поэтому строили без разрешения якобы дачные домики. При этом во всех рекламных проспектах красуется вывеска, что это современный коттеджный поселок с соответствующей стоимостью полноценных индивидуальных жилых домов.

Кроме того, следует обратить внимание и на то, что все земельные участки и жилые дома, расположенные в КП «Виктория», КП «Виктория престиж», КП «Набережный», КП «Рублевский», КП «Белая Дача», оформлены на физических лиц – родственников Арутюняна В.А., и при заключении договоров купли-продажи указывается сумма, далёкая от реальной стоимости жилого дома и земельного участка. Так, например, при стоимости дома в 10 млн. рублей, как правило, в договоре указана сумма, не превышающая 2 млн. рублей, поскольку налоговый вычет при покупке жилья составляет 13% и рассчитывается из суммы в 2 млн. рублей. Остальные денежные средства, похоже, передаются под расписку, что свидетельствует об уклонении от уплаты налогов. Учитывая, что в каждом коттеджном поселке расположено не менее 100 домов стоимостью около 10 млн. рублей, из которых 8 млн. рублей вносятся наличными денежными средствами, а это составляет не менее 800 млн. рублей сокрытых доходов, на которые и покупаются Арутюняном и Хахалевой яхты и самолеты. Налоговая инспекция никак не реагирует на данный факт, хотя неоднократно поступали жалобы в Краевую налоговую на имя руководителя Семенова Алексея Николаевича. Уменьшение стоимости жилья по договору купли-продажи можно легко проверить, просто опросив жильцов этих поселков, а также если получить копии договоров купли-продажи из Росреестра. В последующем, если власти примут решения о сносе этих возведенных коттеджных поселков, то люди останутся и без жилья, и без денег, ведь в договоре указана лишь сумма в 2 млн. рублей.

Реализуя грандиозные объемы строительства с выручкой в несколько десятков миллиардов рублей, созданный «строительный бизнес» не упускает возможности и снизить налогооблагаемую базу, применяя так называемую систему «дробления бизнеса». Строительные компании, такие как ООО «ИНВЕСТГРУПП», «СтройБизнесГрупп», «Грант Строй», «АВА-Девеломпент», «АВА-Инвест», «АСК», которые и входят в так называемую группу компаний ООО «Ава Групп», расположены по одному адресу: г. Краснодар, ул. Бородинская, 14. Кроме того, все компании в группе осуществляют один и тот же, или сходный вид экономической деятельности. Использование различных предприятий, оформленных на родственников и друзей, применяющих ЕНВД или УСН, свидетельствует о том, что ООО «Группа компаний «АВА» может применять так называемую схему дробления бизнеса – получения необоснованной налоговой выгоды путем формального разделения (дробления) бизнеса на ИП, зарегистрированных явно на родственников Арутюняна и Хахалевой, и ООО, применяющих УСН и распределения выручки от осуществляемой деятельности на подконтрольных взаимозависимых лиц. ООО «Группа компаний «АВА» может использовать дробление бизнеса с целью уклонения от уплаты НДС, налога на прибыль организаций и налога на имущество организаций. А это десятки миллиардов недополученных денежных средств в бюджет Российской Федерации. Арутюнян и Хахалева приобретают жилье за рубежом, самолеты, яхты, что позволяет Елене Владимировне не чувствовать себя ущемленной. Но, налоговые органы и на этот факт будто закрывают глаза. Создается впечатление, что может и не зря Арутюнян В.А. постоянно говорит о том, что у него много «друзей» среди всех надзирающих органов, что все попытки «проверить» его бизнес будут просто сведены к нулю, а также, что у него все «схвачено» с одним из руководителей спецслужб. Сам Арутюнян не раз говорил о том, что приятельствует с бывшим заместителем прокурора края Есаян, который видимо и делает так, что не только фискальные органы, но и другие ведомства «закрывают глаза» на нарушение как налогового, так и земельного законодательства со стороны группы компаний ООО «АВАГРУПП». Стоит ли Есаяну скрывать приятельские отношения с с начальником краевой налоговой инспекции, его совместные поездки на охоту. Вряд ли. Тогда понятным становится благосклонность сразу нескольких госорганов Арутюняну.

Помимо того, что пригороды Краснодара застроены коттеджными поселками, так еще и группа компаний «АВА» (ООО «АСК», ООО «АВА-Девелопмент», ООО «СФ Екатеринодар», ООО «ИНВЕСТГРУПП» и др.) застроила земли и многоквартирными домами. Со строительством многоквартирных домов вообще складывается отдельная картина. Так, несмотря на возведенные дома, Арутюнян В.А. решил не строить ни детские площадки, ни паркинги, ни детские сады, а ведь застройщик обязан обеспечивать возводимые жилые объекты всей необходимой социальной инфраструктурой. Речь идет об обязательстве строительных компаний, исходя из действующих нормативов, возводить одновременно с жилыми домами школы, детские сады, спортивные площадки, парковки, а также благоустраивать общественные территории. Однако, если посмотреть на застройку ООО «АВАГРУПП» (ООО «АСК», ООО «АВА-Девелопмент», ООО «СФ Екатеринодар», ООО «ИНВЕСТГРУПП» и др), то можно обнаружить, что практически все многоквартирные дома построены в полях за пределами города, и до ближайших школ, детских садов, аптек необходимо добираться на автомобиле или общественном транспорте, но и здесь возникнут проблемы, поскольку дороги, которыми должны обеспечивать жилой район, не строятся.

Проходя строительную экспертизу ООО «АСК», ООО «АВА-Девелопмент», ООО «СФ Екатеринодар», ООО «ИНВЕСТГРУПП» и др., строительные компании, входящие в холдинг ООО «АВА Групп» должны были в ней отразить и построить, согласно закона на одну квартиру определенное количество паркомест, садиков, школ, зеленых насаждений, детских площадок, мест для отдыха. В свою очередь, получается, ООО «АВА Групп» всю инфраструктуру отражала в проекте, проходила экспертизу с садиками и школами, паркингами, детскими площадками и разбивала строительство на два этапа. К первому этапу строительства относились непосредственно сами жилые многоквартирные дома, а вот второй этап строительства представлял собой уже строительство паркингов, садиков, школ, детских площадок, зеленной зоны. Так вот, первый этап со строительством квартир выполнялся безоговорочно, а второй этап, подразумевающий строительство социальной инфраструктуры, застройщиком игнорировался. А при наличии утвержденной документации по планировке территории в границах жилого района необходимо соблюдать приоритет очередности строительства социальных объектов над жилыми комплексами, и за этим уже должна следить Архитектура города и другие ведомства, которые приняли дома в эксплуатацию без второго этапа строительства, закрыв глаза на приоритетность застройки. Но строительство социальной инфраструктуры стоит не один десяток миллионов рублей, и нести затраты строительный холдинг ООО «АВАГРУПП» явно не планировал. Архитектура города, сидящая в соседних с застройщиком кабинетах может и закрыть глаза на то, что имеющаяся на бумаге инфраструктура в реальности отсутствовала.

Некоторое время назад прокурор Краснодарского края занял принципиальную позицию и уволил с занимаемых должностей ряд сотрудников, которые фактически покровительствовали деятельности Арутюняна. Но все же еще у Арутюняна остался кто-то. Бывший заместитель прокурора края Есаян, по всей видимости продолжает оказывать группе компаний ООО «АВАГРУПП» поддержку и молниеносно решать возникающие проблемы. А у Хахалевой зять – действующий сотрудник отдела по преступлениям прошлых лет СУ СК России по Краснодарскому краю Бадалов В.Э. Как иначе объяснить, что все поступающие жалобы в отношении Хахалевой и Арутюняна сводит к нулю, а проверки проходят формально. Хотя явно требует проверки подозрения СМИ и составы преступлений по уклонению от уплаты налогов, и мошенничество группой лиц в особо крупном размере, и подкуп должностных лиц.

Факты, несмотря на неоднократные упоминания в СМИ, а также поданные жалобы остаются без рассмотрения следственными органами, органами прокуратуры и других ведомств.

Учитывая данные обстоятельства, есть основания полагать, что расследования в отношении Елены Владимировны и Роберта Ониковича, а также Вагана Арсеновича, будут сведены к нулю и все оперативные действия в отношении них им будут известны, благодаря родственникам. Поэтому остается надеяться на то, что проверкой фактов нарушений законодательства при строительстве, коррупционной составляющей при принятии домов в эксплуатацию со стороны Архитектуры г. Краснодара, налоговых нарушений, фактов получения в собственность земельных массивов из земель сельскохозяйственного назначения, получения наличных денежных средств в сумме, составляющей по предварительным расчетам не менее 800 млн. рублей, займется Центральный аппарат, а материал проверки будет взят на личный контроль Председателем Следственного комитета и Генеральным прокурором. Следователи смогут выявить множество схем и по отмыванию, и легализации денежных средств ни на один десяток миллиардов рублей, которые выводились в Грузию и Армению.

А вот люди, которые приобрели жилье у ООО «АВАГРУПП» без разрешений и инфраструктуры, останутся с тем, что их дома могут снести, как незаконно возведенные. Неудивительно, что некоторое время назад Арутюнян заявил, что ООО «АВАГРУПП» сворачивает большинство проектов в Краснодаре и крае.

Остается надеяться, что только по указанию Председателя Следственного комитета и Генерального прокурора Российской Федерации и при их непосредственном контроле, следователи смогут распутать этот коррупционный многомиллиардный узел, и ни одна «крыша» не поможет виновным избежать наказания.

По материалам СМИ

Роман Кротов

Оригинал материала: “Наша Версия”