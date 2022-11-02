 

Демократическая партия США подала иск с требованием не допускать в Twitter «внутренних террористов» и «носителей деструктивного мышления»

02.11.2022, 19:53, Разное
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Демократическая партия США подала иск в Федеральный окружной суд Северного округа Калифорнии с требованием запретить новому руководству Twitter вносить какие-либо изменения в политику модерации, установленную по итогам предыдущих президентских выборов, а также не допустить разблокировки «внутренних террористов и лиц, сочувствующих им прямо или косвенно».

В иске, подготовленном юристами Демпартии ещё летом, говорится о необходимости не допускать высказываний в публичном пространстве со стороны «носителей деструктивного или устаревшего мышления». К таковым независимые эксперты относят, помимо прочего, активных членов Республиканской партии, сторонников Дональда Трампа, бывших или действующих членов его избирательных штабов и членов их семей.

Параллельно демократы запустили общественную кампанию в поддержку иска со слоганом «Никакой свободы врагам свободы». Она нацелена на развенчание идеологии свободы слова и мобилизацию прогрессивной части общества с целью «устранить ореол приемлемости вокруг альтернативных (трампистско-фашистских) точек зрения»

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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