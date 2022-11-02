Резко постаревший Маликов вздулся

Карьера Дмитрия Маликова началась больше 30 лет назад. Певец смог добиться головокружительного успеха. Его можно назвать одним из самых известных музыкантов в России. Не зря в 2010 году автору и исполнителю хита “Ты одна, ты такая” присвоили звание народного артиста.

Долгое время казалось, что Дмитрий не стареет. Его не переставали одаривать всевозможными комплиментами и восторгаться тем, что ему удается выглядеть молодо и свежо. Но время не пощадило и Маликова. 52-летний артист резко постарел. В этом, конечно, есть и плюсы. Например, артист стал выглядеть более мужественно.

В этом можно убедиться, посмотрев свежие публикации певца в его телеграм-канале. Дмитрий часто снимает для поклонников видео и таким образом общается с ними. А недавно, кстати, Маликов разместил в “Телеграм” гиф-картинку, на которой изображен вздутым – с надутыми щеками. Видимо, так артист хотел повеселить подписчиков.

Ранее стало известно о том, что Дмитрий Маликов дал последний сольный концерт в этом году. Мероприятие состоялось 23 октября в Мытищах. Сейчас артист занял в другом проекте. Он принимает участие в съемках необычного шоу “Фантастика”, которое показывает Первый канал.