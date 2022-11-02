 

В Германии опасаются нехватки персонала в клиниках

02.11.2022, 19:35, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Участившиеся волны инфекционных заболеваний приводят к тому, что в немецких клиниках возникает сильная нехватка персонала, пишет Der Spiegel, ссылаясь на слова эксперта из совета по коронавирусу при правительстве ФРГ Кристиана Карагианнидиса. Отмечается, что нехватка персонала особенно опасна для людей из повышенной группы риска, находящихся на стационарном лечении.


AP

Член экспертного совета по коронавирусу при правительстве ФРГ Кристиан Карагианнидис предостерёг о перебоях в работе клиник из-за нехватки персонала, пишет Der Spiegel. «Наша самая главная проблема в сфере здравоохранения заключается в нехватке персонала и в связанном с этим закрытии палат», — приводит издание слова эксперта.

Карагианнидис отметил, что теперь волны инфекционных заболеваний проходят с более коротким временным интервалом. При этом и до пандемии множество сотрудников больниц на время выпадало из-за заболеваний: теперь же нехватка стала ещё более острой — и компенсировать её всё труднее.

«Если зимой вырастет число пациентов, то система попадёт под сильное давление. Не могу представить, что в таком случае обойдётся без сокращения обычной медицинской помощи», — заявил Карагианнидис.

Председатель немецкого фонда защиты пациентов Евген Брих отметил, что нехватка врачебного персонала особенно опасна для наиболее подверженной риску категории граждан. По словам Бриха, ситуация для людей, находящихся на стационарном и амбулаторном лечении, остаётся плохой. Он также подчеркнул, что общее число наиболее подверженных риску пациентов в Германии составляет примерно 3 миллионов человек. 


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.06.22 / Почему молчит Алла – Личное мнение

27.08.20 / Воспитательница забайкальского детсада дала старт акции «Напиши письмо отцу на зону»

19.06.22 / Мечтающая пошалить втроем Бондарчук подсунула известной певице достоинство мужа: Видишь, красивые

01.12.21 / Гепатит B может изменять ДНК клеток печени за годы до выявления рака

28.05.21 / 17 работ от недовизажистов, которым стоит больше практиковаться, а не портить лица клиенток

23.03.22 / АВТОВАЗ поставит в выпуск “Оку-2” по антикризисной цене в 1,6 млн

05.07.21 / Как выбирать повседневную одежду и оставаться в тренде: советы для поклонниц разных стилей

26.09.22 / Володин предложил провести конференцию с участием представителей стран Каспийского бассейна

09.05.22 / Мнение: Парад Зеленского

11.10.22 / Как Пугачева и Хаматова: Волочкова назвала свое решение уехать жить в Лондон вынужденным

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика