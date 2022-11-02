Солистка t.A.T.u. Лена Катина впервые станет мамой

Солистка t.A.T.u. Лена Катина беременна! О положении певицы рассказало издание Super! со ссылкой на близкое окружение певицы. Сообщается, что 38-летняя исполнительница очень хочет девочку (у нее также есть 7-летний сын) и уже даже выбрала имя. Роды якобы пройдут в июле будущего года в клинике при ММА им. Сеченова.

С отцом будущего ребенка, бизнесменом Дмитрием Спиридоновым, Лена сочеталась браком 16 июня в одном из столичных офисов МФЦ. Дата свадьбы была выбрана неслучайно – в этот день Спиридонову исполнилось 40 лет.

Лена Катина и Дмитрий Спиридонов

О романе Лены Катиной и Дмитрия Спиридонова стало известно осенью 2021 года. В интервью Лена призналась, что познакомилась в Дмитрием еще летом на его дне рождения, куда была приглашена в качестве певицы. После он позвал девушку на ужин, и в неформальном общении вспыхнули чувства. До этого Катина была 6 лет замужем за словенским рок-музыкантом Сашо Кузмановичем. У экс-супругов есть общий сын Александр.

Интервью Лены Катиной о сыне, дружбе и конкуренции в шоу-бизнесе для HELLO! читайте по этой ссылке.

Лена Катина с сыном