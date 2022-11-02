Звезда сериала “Клон” Карла Диас выходит замуж: фото с помолвки

О помолвке 31-летняя актриса Карла Диас и ее избранник, депутат и зоозащитник Фелипе Бекари, рассказали в духе времени — прямо в социальных сетях. Об отношениях пары мало что известно, к тому же они с самого начала не афишируют свой роман, но о грядущем событии не смогли умолчать. Впрочем, пока они не раскрыли дату и место торжества, но все еще впереди.

Она сказала “да”! Любовь, верность — это то, что мы строим с первого дня знакомства! Я восхищаюсь этой сильной женщиной. Люблю тебя, Карла! – написал жених.

Поклонники тут же отправились в раздел комментариев и поздравили пару с грядущим бракосочетанием.

Карла, Фелипе, будьте счастливы!

Вы достойны самого лучшего!

Прекрасная пара!

Какие вы красивые! Поздравляем! – пишут в блогах жениха и невесты.

Напомним, что Карла Диас прославилась ролью Хадижи, дочери Жади, в сериале “Клон”, который выходил на экраны с 2001 по 2002 год и включал 250 эпизодов. Его перевели на многие языки и с успехом показали в нескольких десятках стран мира. Кстати, еще один актер этого шоу, исполнитель роли Зейна Лусиано Шафир, этой осенью тоже женился.

Как изменились звезды сериалов “Клон”, “Семейные узы” и других любимых проектов, смотрите в специальном материале HELLO.RU.

Кадр из сериала “Клон”