 

Анонсирован футбольный турнир в Евпатории среди юношей из новых регионов России

02.11.2022, 18:45, Новости дня
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В Евпатории состоится юношеский футбольный турнир «Кубок нового поколения», в нем примут участие спортсмены из новых российских регионов, сообщили в Министерстве спорта России.

В чемпионате примут участие команды с атлетами 2005 года рождения и младше из ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей, Крыма и Севастополя, сообщили в министерстве, передает ТАСС.

Состязания будут проходить с 4 по 8 ноября в Евпатории, после группового этапа состоятся стыковые матчи и финал.

Спортивное событие приурочили ко Дню народного единства для укрепления спортивных и дружественных отношений среди юных футболистов воссоединенных территорий России. Турнир пройдет в рамках федерального проекта «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография».

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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