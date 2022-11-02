 

Цена нефти марки Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с 11 октября

02.11.2022, 18:45, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на Лондонской бирже ICE сейчас выше 96 доллара за баррель, это произошло впервые с 11 октября, следует из данных торгов.

По данным биржи на 18.21 мск, стоимость Brent росла на 1,43% – до 96 доллара за баррель.

К 18.27 мск Brent оказалась на уровне 96,07 доллара за баррель (+1,5%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2022 года рос на 1,72% – до 89,89 доллара за баррель.

Ранее во Франции предложили Россия продавать в Европу нефть по цене ниже рыночной в обмен на страхование ее доставки.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

31.03.22 / Кабмин утвердил комплекс мер для защиты внутреннего рынка продовольствия

08.02.22 / В МИД заявили об отсутствии необходимости вводить миротворцев ООН на границу РФ и Украины

26.08.20 / Член совета оппозиции Белоруссии арестован на 10 суток

01.09.21 / На марафоне «Новое знание» сообщили об угрозе исключения синхронного плавания из ОИ

12.09.21 / Паромное сообщение Сахалина с материком закрыли из-за циклона

18.11.20 / МИД Украины уже готовит визит Санду в Киев – Кулеба

19.04.21 / ФИФА осудила создание в Европе «сепаратистской лиги»

08.11.20 / СМИ: Меланья Трамп задумалась о разводе

18.05.22 / Додон: Массовые протесты в Молдавии неизбежны

26.10.20 / В “Оппозиционной платформе – За жизнь” заявили, что в Киеве на выборах мэра и горсовета пытаются исказить результаты

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика