Цена нефти марки Brent превысила 96 долларов за баррель впервые с 11 октября

Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в январе 2022 года на Лондонской бирже ICE сейчас выше 96 доллара за баррель, это произошло впервые с 11 октября, следует из данных торгов.

По данным биржи на 18.21 мск, стоимость Brent росла на 1,43% – до 96 доллара за баррель.

К 18.27 мск Brent оказалась на уровне 96,07 доллара за баррель (+1,5%). В то же время фьючерс на нефть марки WTI с поставкой в декабре 2022 года рос на 1,72% – до 89,89 доллара за баррель.

Ранее во Франции предложили Россия продавать в Европу нефть по цене ниже рыночной в обмен на страхование ее доставки.

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