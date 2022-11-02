Владельцы информационного агентства Regnum сообщили о приостановке работы

Собственник управляющей компании информагентства Regnum поменял руководство в компании, которая управляет агентством, поэтому пока работа Regnum приостановлена.

Об этом сообщили на сайте агентства, следует из заявления главного редактора Модеста Колерова.

«Это сделало невозможным дальнейшее продолжение работы ИА Regnum в прежнем формате, который в июле 2022 года в связи с 20-летием агентства высоко оценил президент РФ Владимир Путин», – говорится в обращении Колерова.

Пока ситуация не прояснится, работа будет полностью приостановлена, сообщил главный редактор. Агентство создано 22 июля 2002 года.

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