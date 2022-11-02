Объявлено о возвращении Ксении Собчак в Россию

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02.11.2022, 18:19, Разное
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Ксения Собчак была замечена на белорусско-литовской границе после задержания ее
коммерческого директора Кирилла Суханова и бывшего главреда светского журнала Tatler Ариана Романовского, которых подозревают в вымогательстве 11 миллионов рублей у главы “Ростеха” Сергея Чемезова. СМИ писали, что 40-летняя журналистка тоже проходит по делу как подозреваемая, но на самом деле, как выяснилось, она является свидетелем.

Незадолго до того, как Суханова и Романовского отправили в СИЗО на два месяца, в доме Собчак прошли обыски. Самой Ксении там уже не было. Со следователями пришлось общаться мужу телеведущей – режиссеру Константину Богомолову. Как известно, журналистка отправилась в Литву без сына Платона, которого она родила в 2016 году от актера Максима Виторгана.

После отъезда Собчак прошла неделя. Журналисты решили поинтересоваться у сенатора Людмилы Нарусовой, будет ли ее дочь возвращаться на родину. “Будет, очень скоро”, – ответила член Совфеда от Республики Тыва.

Кстати, Ксения Собчак пересекла белорусско-литовскую границу с помощью израильского паспорта, снимок которого позже просочился в интернет. Тогда общественность узнала, что журналистка получила второе гражданство еще весной этого года.


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