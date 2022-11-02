 

«Ничего не исключают» — шведские военные готовятся к войне

02.11.2022, 18:15, Разное
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Шведские военные готовятся к войне и планируют переоснащение армии, пишет Aftonbladet. По словам главнокомандующего вооружёнными силами Швеции Микаэля Бюдена, силовое ведомство, среди прочего, намерено закупить дроны-камикадзе, реактивную артиллерию и развернуть полевые госпитали. К 2035 году личный состав армии скандинавской страны должен будет составить 121 тысячу человек.


AP

Шведские вооружённые силы обнародовали свои планы на ближайшие годы, согласно которым скандинавы усиленно готовятся к войне. «На данный момент мы ничего не исключаем», — заявил главнокомандующий вооружёнными силами страны Микаэль Бюден в ходе пресс-конференции во вторник. Военачальник предоставил рекомендации, на что необходимо потратить увеличенный оборонный бюджет, упомянув СВО: «В этом конфликте Швеция является действующим лицом, не в последнюю очередь в глазах России, и мы должны это учитывать. Мы также должны принять последствия этого при инвестировании в оборонный потенциал», — отметил Бюден в своём выступлении, пишет Aftonbladet.

На вопрос редакции газеты, означает ли это подготовку к войне, Бюден ответил: «Да, в этом и заключается задача тотальной обороны — быть в высшей степени готовыми к вооружённому нападению. Слово «война» здесь может быть уместно», — заявил военный офицер журналистам. Среди инициатив, на которые шведские военные ожидают получить средства от правительства, есть несколько новинок наступательного характера, например, патрульные роботы или «беспилотные летательные аппараты одноразового типа с боевой частью». В сообщениях украинских СМИ такое оружие часто называют «дронами-камикадзе», отмечает Aftonbladet.

По словам шведского военного, к 2030 году будет укомплектовано специализированное подразделение по управлению дронами-камикадзе численностью с батальон. Помимо него к этому времени в распоряжение вооружённых сил Швеции поступит батальон реактивной артиллерии, 60 новых истребителей Gripen Е, новая (пятую по счёту) подводная лодка, подразделение ИТ-защиты, а также малые спутники для обеспечения оперативной информацией. Кроме того, планируется развёртывание двух полевых госпиталей к 2030 году и ещё двух к 2035 году, пишет Aftonbladet.

На выведенной из эксплуатации авиабазе Каликсфорс в провинции Кируна вооружённые силы Швеции планируют формирование нового подразделения с целью увеличения возможностей получения помощи от дружественных стран в случае военного нападения на Швецию. В то же время силовым ведомством проводится несколько проектов по модернизации военной техники, таких как обновление танков, закупка новых боевых машин и размещение пусковых установок зенитных ракет на корветы типа «Висбю». По словам главнокомандующего, к 2035 году личный состав шведской армии увеличится до 121 тыс. человек, при этом ежегодно по призыву на срочную службу будет направлено 10 тыс. молодых людей, резюмирует Aftonbladet.


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