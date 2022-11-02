Семен Трескунов: 10 коротких вопросов
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Поддержать в Patreon
Кто ваш герой Демьян в сериале “Конец Света”?
Это молодой человек, который живет с невестой, бабушкой, мамой и сестрой в одной коммунальной квартире в Чертаново и сталкивается с непростым нравственным выбором, когда его отец Князь Тьмы предлагает ему карьерный рост неслыханных масштабов. При этом Демьян — человек, который способен любить.
“Конец Света” критики назвали качественной комедией. А какие три русские современные комедии вы можете отметить?
“Последний министр” Ромы Волобуева — настоящий прорывной сериал, который я с удовольствием смотрел. Жаль, что последний эпизод не вышел. “Оторви и выбрось” Кирилла Соколова с гомерически смешными Аней Михалковой и Сашей Яценко произвел на меня целебный эффект. “Молодой человек” с Павлом Табаковым вышел удачным. А еще всем советую “Домашний арест” с Пашей Деревянко, если вдруг до сих пор не видели.
Антихрист в исполнении Семена Трескунова, какой он?
Неистовый, гневливый, обаятельный. Я посмотрел множество фильмов и сериалов про Антихристов, но не пытался кому-либо подражать. Гнев Демьяна — это та искра, из которой прорастает другая личность героя. Сатана этим пользуется, постоянно вызывая в сыне гнев.
Самое необычное путешествие?
Романтическое путешествие в Каппадокию с женой. Это место, которое обычно видишь только в туристических каталогах. Полетали на воздушных шарах, посмотрели на инопланетные марсианские ландшафты.
Вы удивитесь, когда узнаете, что я умею…
…неплохо читать рэп. Скоро в этом можно будет убедиться.
Вы удивитесь, когда узнаете, что я НЕ умею…
…пользоваться TikTok. Я там не сижу и вообще не понимаю, как устроена эта соцсеть. Она для меня совсем сложная и непонятная. Даже моя сестра меня уже троллит, хотя я не такой старый.
Какое ваше коронное блюдо?
Лазанья. Идеальное сочетание мяса, сыра, соуса. Ел бы всю жизнь.
Самое главное открытие в семейной жизни?
В основе брака должна лежать настоящая искренняя дружба сердец. Дружба для меня гораздо более сакральная вещь, чем секс, любовь и все остальное.
Самым бесполезным своим навыком/талантом я считаю…
… много, сложно и красочно объяснять очень простые вещи. Это шутка, но я реально иногда склонен к бесполезной болтологии.
Добро всегда побеждает зло?
Не всегда, к сожалению. Но оно всегда с ним борется, и это меня вдохновляет.
Смотреть комментарии → Комментариев нет