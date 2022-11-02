Семен Трескунов: 10 коротких вопросов

Кто ваш герой Демьян в сериале “Конец Света”?

Это молодой человек, который живет с невестой, бабушкой, мамой и сестрой в одной коммунальной квартире в Чертаново и сталкивается с непростым нравственным выбором, когда его отец Князь Тьмы предлагает ему карьерный рост неслыханных масштабов. При этом Демьян — человек, который способен любить.

“Конец Света” критики назвали качественной комедией. А какие три русские современные комедии вы можете отметить?

“Последний министр” Ромы Волобуева — настоящий прорывной сериал, который я с удовольствием смотрел. Жаль, что последний эпизод не вышел. “Оторви и выбрось” Кирилла Соколова с гомерически смешными Аней Михалковой и Сашей Яценко произвел на меня целебный эффект. “Молодой человек” с Павлом Табаковым вышел удачным. А еще всем советую “Домашний арест” с Пашей Деревянко, если вдруг до сих пор не видели.

Антихрист в исполнении Семена Трескунова, какой он?

Неистовый, гневливый, обаятельный. Я посмотрел множество фильмов и сериалов про Антихристов, но не пытался кому-либо подражать. Гнев Демьяна — это та искра, из которой прорастает другая личность героя. Сатана этим пользуется, постоянно вызывая в сыне гнев.

Самое необычное путешествие?

Романтическое путешествие в Каппадокию с женой. Это место, которое обычно видишь только в туристических каталогах. Полетали на воздушных шарах, посмотрели на инопланетные марсианские ландшафты.

Вы удивитесь, когда узнаете, что я умею…

…неплохо читать рэп. Скоро в этом можно будет убедиться.

Вы удивитесь, когда узнаете, что я НЕ умею…

…пользоваться TikTok. Я там не сижу и вообще не понимаю, как устроена эта соцсеть. Она для меня совсем сложная и непонятная. Даже моя сестра меня уже троллит, хотя я не такой старый.

Какое ваше коронное блюдо?

Лазанья. Идеальное сочетание мяса, сыра, соуса. Ел бы всю жизнь.

Самое главное открытие в семейной жизни?

В основе брака должна лежать настоящая искренняя дружба сердец. Дружба для меня гораздо более сакральная вещь, чем секс, любовь и все остальное.

Самым бесполезным своим навыком/талантом я считаю…

… много, сложно и красочно объяснять очень простые вещи. Это шутка, но я реально иногда склонен к бесполезной болтологии.

Добро всегда побеждает зло?

Не всегда, к сожалению. Но оно всегда с ним борется, и это меня вдохновляет.