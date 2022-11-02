 

В возрасте 49 лет умерла автор бестселлера “Джули и Джулия” Джули Пауэлл

02.11.2022, 18:01, Разное
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На 50-м году жизни умерла писательница Джули Пауэлл, автор бестселлера “Джули и Джулия: 365 дней, 524 рецепта и одна маленькая кухня”. Ее муж Эрик рассказал, что она скончалась 26 октября. Причиной смерти стала остановка сердца, сообщает The New York Times.

Джули Пауэлл приобрела популярность благодаря своему кулинарному блогу. Она готовила по книге “Уроки французской кулинарии” известного шеф-повара Джулии Чайлд. В 2005 году госпожа Пауэлл выпустила книгу, взяв за основу свои посты в блоге. По этой книге в 2009 году сняли фильм под названием “Джули и Джулия: Готовим счастье по рецепту”. Пауэлл в фильме сыграла актриса Эми Адамс, а Чайлд — Мерил Стрип.

Эми Адамс в роли Джули ПауэллМерил Стрип в роли Джулии Чайлд


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