 

«Это не военное преступление» – гарнизонный суд оправдал кота, воровавшего мятные пряники со склада

02.11.2022, 17:33, Разное
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Гарнизонный суд войсковой части № 26165 вынес оправдательный приговор полковому коту Гоше, уличённому в расхищении казённого имущества, а именно – краже 4-х упаковок мятных пряников из складских помещений части.

Ранее ему хотели инкриминировать измену Родине.

После первого случая пропажи пряников подозрения пали на ночного дежурного: руководство части вызвало его на мягкий бесконтактный опрос, затем досрочно демобилизовало по инвалидности и назначило нового. Однако ситуация продолжала повторяться и на четвёртый день было решено посмотреть записи с камер наблюдения. Оказалось, что кот каждую ночь пробирался на склад через дыру в стене, брал в зубы пачку сладостей и уходил обратно.

Первоначальные обвинения были серьёзными: из-за действий Гоши часть лишилась еды и четырёх солдат. Однако вскоре командование сменило гнев на милость – кота просто отшлёпали тапком и обязали повара кормить Гошу пряниками каждый день.

– Это не военное преступление, если было сделано ради мятных пряников. К тому же, было весело, – подвёл итоги заседания командир части.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”


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