 

Путин заявил, что РФ выйдет из зерновой сделки, если Украина нарушит гарантии ее безопастности

02.11.2022, 17:25, Новости дня
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Президент РФ Владимир Путин в ходе оперативного совещания с постоянными членами Совета безопасности РФ подтвердил, что Украина дала гарантии безопасности для судов в зерновом коридоре.

«Мы потребовали от Украины гарантий, что атак больше не будет, посредником выступили турецкие партнеры…Информация о том, что Киев дал заверения, что не будет использовать гумкоридоры по зерновой сделке в военных целях, получена от Минобороны», – приводит его слова телеканал «Звезда» в Telegram-канале.

Путин добавил, что Москва оставляет за собой право выйти из зерновых соглашений, если Киев нарушит обещания по неиспользованию гуманитарного коридора для военных целей.

«Мной даны указания министерству обороны возобновить наше полноценной участие в этой работе. Вместе с тем Россия оставляет за собой право выйти из этих соглашений в том случае, если эти гарантии со стороны Украины будут нарушены», – подчеркнул он.

Как информирует ТАСС, Путин заявил, что Россия даже в случае выхода из зерновой сделки готова поставлять зерно в беднейшие страны.

«В любом случае, даже в случае выхода РФ из этой сделки, мы, как и говорили в этой связи ранее, готовы будем поставить весь объем зерна, который был поставлен с территории Украины, в адрес беднейших стран», – сказал глава государства.

Ранее президент Турции Тайип Эрдоган сообщил о возобновлении с 12.00 мск вывоза зерна с Украины по морскому гуманитарному коридору.

Напомним, украинские беспилотники для атаки на российские корабли и инфраструктуру, задействованные в реализации «зерновой сделки», воспользовались коридором, по которому вывозится зерно. Россия приостановила участие в сделке.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


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