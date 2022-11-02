МИД напомнил, в каком случае гипотетически допускается применение Россией ядерного оружия
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Реагирование со стороны РФ с применением ядерного оружия гипотетически допускается исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением оружия массового уничтожения (ОМУ), когда под угрозой находится само существование государства, заявили в МИД России.
В заявлении РФ о предотвращении ядерной войны, которое опубликовано на сайте МИД РФ, говорится, что в области ядерного сдерживания Россия руководствуется постулатом о недопустимости ядерной войны, в которой не может быть победителей, а ее доктринальные установки носят только оборонительную направленность и не допускают расширительного толкования.
«Реагирование с применением ядерного оружия гипотетически допускается Россией исключительно в ответ на агрессию, осуществляемую с применением ОМУ, либо агрессию с использованием обычных вооружений, когда под угрозу поставлено само существование государства», – указано в заявлении.
Россия призывает другие страны ядерной «пятерки» на деле продемонстрировать свою готовность работать над решением этой приоритетной задачи и отказаться от опасных попыток ущемлять жизненно важные интересы друг друга, балансируя на грани прямого вооружённого конфликта и поощряя провокации с ОМУ, что способно привести к катастрофическим последствиям, говорится в документе.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль считает весьма безответственным муссирование темы применения ядерного оружия и не хочет следовать такому примеру Запада.
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Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.
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