«Высоцкий. Спасибо, что живой» снимали в день смерти Высоцкого в экстремальных условиях

Картина Петра Буслова «Высоцкий. Спасибо, что живой» стала лидером проката в 2011 году. Между тем фильм снимался в экстремальных условиях в день смерти самого Владимира Высоцкого.

Картина, посвященная последним дням жизни Владимира Высоцкого, снималась в глубокой тайне, имени актера, сыгравшего главную роль, не знали даже его коллеги. При этом съемки фильма о легендарном актере и барде сопровождались по-настоящему экстремальными условиями. Так, в Москве в эти дни было необычно жарко, градусник в павильоне поднимался до 50 градусов. Сложности дополнялись тем, что в Московской области из-за зноя горели торфяники, из-за дыма в воздухе было трудно дышать, вследствие задымления невозможно было и включить кондиционер.

Владимир Высоцкий скончался 25 июля 1980 года, на 43 году жизни, причиной смерти барда и актера стала, согласно официальному свидетельству, острая сердечно-сосудистая недостаточность. Сами создатели фильма, начиная работу, даже не сразу сообразили, что это день старта оказался такой печальной датой. Сценарий к ленте писал сын поэта, закончили снимать фильм всего за сто дней. Никита Высоцкий отобразил атмосферу Советского Союза 1979-82 годов. В те времена любая деятельность строго контролировалась правительством, однако многие артисты старались давать концерты вне графика, получая за это деньги вне кассы руководства филармоний и театров.

Сергей Безруков, воплотивший на экране образ знаменитого артиста, каждый съемочный день выдерживал настоящие испытания. Ведь для реалистичного изображения Владимира Высоцкого подбирался специальный грим из силиконо-пластика, нанесение которого длилось как минимум 4 часа, еще полтора часа требовалось на его снятие. При этом во всех документах он, для того, чтобы соблюсти секретность, значился не под своим именем, а как «Высоцкий». Однако старания кинокоманды были не напрасными, и картина стала самой кассовой в 2011 году.