“Не люблю”: замученная Тодоренко прошлась по ведущим “Ледникового периода”

Несколько недель

назад на Первом канале стартовал новый сезон проекта “Ледниковый

период”. В этот раз шоу претерпело несколько изменений: новый состав

судей, опытные участники и целых три ведущих. Комментируют проект фигуристы

Алексей Ягудин, Алина Загитова и Анна Щербакова.

Две молодые фигуристки

нередко подвергаются критике за свою манеру ведения шоу. Больше всего достается

Алине Загитовой. По мнению поклонников, она слишком часто ошибается, выбирает

странные вопросы и не очень соответствует статусу “ведущей Первого

канала”.

Журналисты решили

узнать мнение об Алине у опытной коллеги и участницы проекта Регины Тодоренко. Молодая

мама прошлась по двум ведущим. Звезда заявила, что Загитова большая молодец,

ведь она преодолевает себя, свои страхи и стремится стать большим

профессионалом. На вопрос журналистки, что бы Регина могла посоветовать молодой

ведущей, она коротко ответила: “Я не люблю давать советы, если меня об

этом не спрашивают”.

А вот Анна Щербакова

по-настоящему порадовала замученную тренировками Регину. Она назвала соведущую “Ледникового

периода” неожиданным открытием, поделившись, что не ожидала компетентности

молодой девушки.