 

“Случаются срывы”: изувеченная Тодоренко показала жуткие синяки

02.11.2022, 16:59, Разное
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Весной этого года Регина Тодоренко родила второго сына от певца Влада Топалова. Однако пополнение в семействе не заставило телеведущую сидеть дома. Она согласилась принять участие в новом сезоне шоу “Ледниковый период”, которое показывает Первый канал.

В этом сезоне Тодоренко выходит на лед вместе с 33-летним фигуристом Александром Энбертом. Перед каждым выступлением проходит несколько репетиций, во время которых супруга Влада Топалова отдает всю себя. Случаются и неудачи, которые сказываются на настроении знаменитой артистки.

Сделав очередную публикацию в популярной социальной сети, Регина призналась, что порой чувствует выгорание. “Случаются депрессии, срывы, стресс”, – пожаловалась телезвезда. Она также показала ноги, покрытые жуткими синяками. Снимки шокировали поклонников, которые дали понять, что очень переживают за кумира.

Регина Тодоренко, как она сама сказала, совершенно себя не жалеет. Все, что она делает – ради цели, мечты и, конечно же, семьи. Остается лишь пожелать знаменитости сил и энергии в том числе для участия в “Ледниковом периоде”, ведь это шоу лишь для зрителей, а для участников – возможность покорить новые вершины.


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