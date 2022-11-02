 

France 24 – в шаге от власти — коалиция Нетаньяху лидирует на парламентских выборах в Израиле

02.11.2022, 16:50, Разное
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По предварительной оценке, партия бывшего премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и её союзники лидируют на парламентских выборах, пишет France 24. При этом действующий глава правительства Яир Лапид надеется, что до окончания подсчёта голосов ситуация может измениться.

Толпа скандирует: «Биби царь Израиля!»

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ, лидер партии «Ликуд» и бывший премьер-министр Израиля: Я не царь. Меня должны избрать, и это зависит от вас.

Биньямин Нетаньяху снова в шаге от власти.

БИНЬЯМИН НЕТАНЬЯХУ: Сегодня мы получили вотум недоверия. «Ликуд» крупнейшая партия в Израиле! Как только мы получим окончательные результаты, я сформирую правительство национального единства.

По предварительным подсчётам, «Ликуд» побеждает, но главное — его коалиция получает абсолютное большинство в парламенте: 61 кресло. Благодарить за это надо Итамара Бен-Гвира: его альянс ультраправых «Религиозный сионизм» стал третьей партией в парламенте.

ИТАМАР БЕН-ГВИР, адвокат, лидер альянса «Религиозный сионизм»: Люди хотят видеть лидеров, которые защищают территорию Израиля, которые хотят развивать север и юг страны, защитить её столицу Иерусалим и колонизировать Иудею и Самарию.

Но уходящий премьер-министр Израиля Яир Лапид, отстающий всего на один голос, хочет надеяться, что ситуация может резко измениться.

ЯИР ЛАПИД, премьер-министр Израиля и лидер партии «Йеш атид»: Пока не открыт последний конверт, ещё не всё потеряно.

В отличие от прошлых выборов, когда Нетаньяху пришлось оставить свой пост, арабские партии решили не объединяться. Одно ясно точно: процент явки на этих парламентских выборах стал самым высоким для Израиля за более чем 20 лет.

Дата выхода в эфир 02 ноября 2022 года.


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