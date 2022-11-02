 

Павел Прилучный с Зепюр Брутян и тещей, первый выход Анастасии Уколовой после родов: гости премьеры фильма “Любовники”

02.11.2022, 16:40, Разное
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Вчера, 1 ноября, в кинотеатре “Каро 11 Октябрь”, состоялась светская премьера комедии “Любовники”, главные роли в которой исполнили Павел Прилучный, Роман Курцын и Алексей Золотовицкий. Первым зрителям свою работу представила режиссер Елена Хазанова (по видеосвязи), продюсеры Артём Виткин и Михаил Дворкович, каст – Павел Прилучный, который пришел на показ с женой Зепюр Брутян, Дарья Румянцева, Кузьма Сапрыкин, Анастасия Уколова, Алена Ицкова и другие актеры, – а также съемочная группа фильма.

Кстати, на премьеру Павле Прилучный пришел с группой поддержки в лице новоиспеченной супруги Зепюр Брутян и ее мамы. Правда, теща актера неохотно позировала фотографам. 

Посмотреть романтическую комедию пришла еще одна пара – Егор Корешков и Дарья Авратинская. Актеры тайно поженились минувшим летом. Светский дебют в новом статусе случился у актрисы Анастасии Уколовой – полтора месяца назад девушка впервые стала матерью.

Зепюр БрутянПавел Прилучный

Все мужчины счастливы одинаково, а несчастливы – каждый по-своему… Пытаясь наладить личную жизнь, Саша (Павел Прилучный), Лёша (Роман Курцын) и Паша (Алексей Золотовицкий) идут на групповую терапию для мужчин, пострадавших от женщин. Случайная встреча оборачивается гениальным планом – друзья решают помогать товарищам по несчастью, выводя коварных любовниц на чистую воду. Вот только они те ещё гуру отношений и понятия не имеют, как помочь даже самим себе.

Также в фильме снялись Роман Курцын, Наталья Чистякова-Ионова (Глюк’oZa), Алена Бабенко, Любовь Толкалина, Максим Виторган, Нино Нинидзе и другие.

В российских кинотеатрах фильм уже с 3 ноября.

Анастасия УколоваНина ШацкаяКузьма СапрыкинПавел Прилучный и Зепюр БрутянКатя ЛельДарья Авратинская и Егор КорешковДарья КалмыковаПрилучный с женой и тещей


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