Мария Шарапова о материнстве и сыне Теодоре в первом интервью после родов: “Так как я кормлю грудью, я всегда голодная”

Титулованная теннисистка Мария Шарапова впервые стала мамой в июле. У нее и ее жениха, бизнесмена Александра Гилкса, родился сын Теодор. До сих пор Мария лишь пару раз публиковала фотографии с первенцем, но своими ощущениями от материнства с подписчиками не делилась. Их она приберегла для первого интервью в новом статусе, которое вышло в новом номере американского бьюти-журнала New Beauty.

Шарапова призналась, что не может сравнивать спорт и материнство, и добавила, что стала мамой в нужное время:

Что я считаю более сложным, материнство или выступление на корте? Вы знаете, мне сложно сказать! Думаю, что все зависит от того, какой период это в жизни у человека. Я не могу сравнить. Но я действительно была готова к материнству и мечтала об этом всю жизнь. У меня хорошие отношения с моей мамой, мы очень близки, многим делимся. К тому же я — единственный ребенок в семье. Я чувствовала, что готова иметь собственного ребенка и передавать ему свой опыт.

При этом она не отрицает, что ей сейчас непросто, но она получает удовольствие, видя, как растет Теодор:

Сейчас я очень рада, что могу наблюдать за тем, как растет мой малыш. Но пока это все еще остается очень сложным. Еще пытаюсь во всем разобраться. Каждый день — это новый вызов. Всегда можно узнать что-то новое и о нем, и о себе. Это невероятно красиво, но и сложно.

Не обошлось и без интимных подробностей. Так как сейчас Мария кормит 4-месячного малыша грудью, это непосредственно влияет на ее организм и на аппетит в том числе:

Так как я кормлю грудью, я всегда голодна. Мне кажется, все по-разному справляются со своим телом после родов. Но я чувствую, что сейчас мне всегда нужно есть, чего не было во время моей беременности. Интересный баланс. Теперь я чувствую, что мне постоянно нужно вырабатывать молоко (Смеется), поэтому мне нужна еда! Это странный баланс, и я все еще пытаюсь понять его. Но здоровье всегда зависит от того, что ты ешь.

Журналист спросил Шарапову, какие знания она хотела бы передать своему сыну, исходя из своего опыта (он напомнил, что Мария с юных лет была в центре всеобщего внимания):

Я думаю, быть собой — это лучший совет, который я могу дать ребенку. Я пыталась ему следовать и старалась никогда не притворяться кем-то, кем я не являюсь. Подлинность особенно актуальна в сегодняшнем обществе, где на нас обрушивается так много разного влияния, хорошего и плохого, побуждающего нас быть теми, кем мы не являемся. Важно помнить, кто вы есть, и говорить то, что вы хотите, а не то, что другие хотят от вас услышать. И продолжайте быть любопытными. Я думаю, что это два самых важных совета в жизни

Мария Шарапова – победительница пяти турниров Большого шлема в одиночном разряде, серебряный призер Олимпиады 2012 года в Лондоне, обладательница Кубка Федерации 2008 года. С 1995 года теннисистка проживает в США.

Отец ребенка – Александр Гилкс – британский бизнесмен, владелец аукционного дома и давний друг принцев Уильяма и Гарри. Ранее был женат на американском модельере арабского происхождения Мише Нону – многим сейчас она известна как близкая подруга Меган Маркл. Торжество прошло в Венеции в июле 2012 года. В 2016 году стало известно, что они расстались. Развод был оформлен летом 2017 года.

19 октября 2018 года Мария Шарапова опубликовала в своем блоге снимок Александра, подтвердив, что состоит с ним в романтических отношениях. В декабре 2020 года состоялась их помолвка.