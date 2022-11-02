Скандалы: В чуме, без оленей и федеральных денег

Госбюджет урезал расходы на малые народы

В 2023 году федеральный бюджет сократит суммы субсидий на поддержку коренных малочисленных народов. Деньги из госказны получат всего три субъекта — Якутия, Чукотка и Ненецкий автономный округ. Более того, затраты на представителей этноса в этих регионах оказались меньше, чем планировалось годом ранее.

В проекте федерального бюджета на 2023 год субсидии на поддержку коренных малочисленных народов Севера (КМНС) запланированы на скромные 450 миллионов рублей (вместо планируемых 500 млн рублей). Деньги выделяются по госпрограмме «Реализация государственной национальной политики».

Так, Якутия, где проживает более 30 тысяч человек из числа КМНС, получит 352 млн рублей (ожидалось, что 390,8 млн рублей). Чукотке (а на территории автономного округа проживает более 15 тыс КМНС) федеральный бюджет добавит 93 млн рублей (вместо 102 млн рублей). Смешную сумму выделяет федеральный центр на поддержку коренных народов Ненецкого округа — 4,5 млн рублей (вместо 6,9 млн рублей). Коренных ненцев в этой точке крайнего Севера более 7 тыс человек.

Первый вице-президент Ассоциации КМНС Севера, Сибири и Дальнего Востока, сенатор от Ханты-Мансийского автономного округа Александр Новьюхов отмечает, что такие субсидии из Москвы традиционно распределяются между субъектами, которым нужнее всего. «И где зачастую в региональных бюджетах минимальная составляющая компонентов на эти программы. Проще говоря, деньги получают регионы, где относительно небольшие доходы. Это традиционный принцип распределения субсидий, к сожалению», — уточнил сенатор.

В качестве примера он привел богатую «тюменскую матрешку», где Югра с бюджетом свыше 283 миллиардов и Ямал с доходной частью бюджета более 243 миллиардов рублей, могут справиться и без федеральных миллионов. К тому же отдуваться «рублем» там приходится и нефтегазу.

«К примеру, ЯНАО, ХМАО, Красноярский край — у них самодостаточные бюджеты и довольно ощутимые суммы распределения на программы и подпрограммы в отношении коренных народов севера. Плюс к этому довольно высокий статус нефтегазового сектора. К примеру, в ХМАО в рамках подписанных соглашений с представителями ТЭК, а их ежегодно подписывается порядка 1200, в прошлом году сумма выплат от нефтегазовых компаний в пользу КМНС составила около 400 млн рублей. А вот финансирование непосредственно от государства было направлено буквально на несколько мероприятий, образовательных — в первую очередь», — пояснил Александр Новьюхов.

Региональные депутаты, общественники с такой позицией не согласны и считают, что малочисленные народы нуждаются в более ощутимой финансовой поддержке и защите государства.

Юрист, защитник интересов коренных народов ЯНАО Юрий Лапсуй признался, что еще не видел проект федерального бюджета (интернет для северян — большая роскошь), но надеется, что при окончательном утверждении бюджетной ведомомсти депутаты Госдумы одумаются.

«Даже если нефтегазовые компании сохранят объемы финансирования, исполнят в 2023 году все взятые на себя социальные обязательства, то трудности все равно будут. Боюсь, что часть программ даже Ямалу придется свернуть или секвестировать. Самая горячая проблема — это социальные выплаты многодетным семьям кочевников и обеспечение представителей КМНС жильем. Жилье — самый важный, горячий и дорогостоящий вопрос на сегодня», — рассуждает Юрий Лапсуй.

Он поясняет, что площадь пастбищ ежегодно уменьшается, потому что земли забирают компании нефтегазового сектора. Семьям приходится бросать тундру, свои чумы и перебираться ближе к цивилизации. Поэтому «нефтегазовые генералы» и вынуждены откупаться от аборигенов деньгами.

«Традиционное хозяйство и территории сокращаются, а взамен тот же Газпром или другой гигант обещает построить жилье. И эта помощь теоретическая есть, и вроде на бумаге закреплена, но все равно непонятно, как быстро кочевник, который еще три года назад мог кочевать, а сегодня оленей у него не осталось, получит новое жилье, а не будет сидеть в чуме. И люди, включая льготников, стоят в очереди на квартиру по 10 лет. Пока для Газпрома были хорошие времена, а сейчас будет хуже и хуже», — говорит правозащитник ямальских аборигенов.

Историк, литератор, юрист и защитник хантов Андрей Лонготов также считает неправильным «обижать» почти 20 регионов России, где проживают малочисленные народы.

«Много проблем у всех. К примеру, умирает хантыйский язык. Там, где дрова и щепки не летят, там и языка не будет. А искусственно его поддерживать в теплице — это ирония какая-то. Имитация бурной деятельности. Надо поддерживать родной язык, а это значит — поддерживать маленькие деревни, отдельные стойбища, родовые угодья. И это не Ханты-Мансийск или Салехард, где в поддержку КМНС все пляшут, поют и не знают куда девать деньги. Потому что очень богатые, зажравшиеся», — поделился своим мнением Лонготов.

Депутат заксобрания ЯНАО Елена Кукушкина отчасти согласна с сенатором Новьюховым относительно дележки денег между бедными и богатыми субъектами, но считает «ненормальным урезание бюджетов на коренное население».

«Да, наш регион позиционирует себя как самодостаточный, а вот на федеральном уровне отстаивать наши интересы было, видимо, некому. Вот такие значит парламентарии. Согласились с тем, что есть и не стали ни спорить, ни настаивать. А у нас проблем от этого меньше не станет. Только на Ямале почти 17 тысяч человек ведут кочевой образ жизни. А сколько полукочевой… Им помогать и помогать. Как быть только с одной тревожной тенденцией: при внутрирегиональном объединении территорий, что сейчас происходит на Ямале, коренное сельское население теряет часть федеральных льгот. И вообще усиливается тенденция на сокращение социальных льгот для всех малообеспеченных слоев населения. КМНС, к сожалению, не исключение», — резюмировала Елена Кукушкина.

В проекте федерального бюджета на 2024 год помощь представителям этноса запланирована на том же уровне — 450 млн рублей. Это деньги между собой поделят Якутия и Чукотка. Всем остальным регионам не предусмотрено ни рубля.

Александр Новьюхов уверен, что сокращать расходы будет только государство, а бизнес от своих обязательств перед регионами отказаться не сможет.

«Существуют обязательства, они долгосрочные. И никоим образом нефтяная или газовая компания не может самостоятельно либо в одностороннем порядке изменить эти выплаты. По такой схеме процесс финансирования строился 15 лет. Законодательное регулирование там довольно серьезное», — заверил сенатор Новьюхов.

Екатерина Максимова

Оригинал материала: “Новые Известия”