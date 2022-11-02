Президент Путин потребовал обеспечивать непрерывное совершенствование вооружения Российской армии

Необходимо обеспечить непрерывное вооружение Российской армии, сообщил президент РФ Владимир Путин на заседании координационного совета по обеспечению потребностей армии.

«Вооружение <…> должно постоянно, непрерывно совершенствоваться и оставаться эффективным», – передает его слова ТАСС.

Он указал на важность обеспечения активной конкуренции производителей и разработчиков, поскольку в случае с вооружениями это имеет особо важное значение.

Путин также обозначил и другие приоритеты в обеспечении потребностей войск. В том числе, сказал он, по каждому элементу экипировки должно быть учтено мнение тех, кто непосредственно ее использует и понимает, «как она на самом деле выполняет ту функцию, ради которой создавалась».

«Имею в виду и снаряжение, и медицинскую аптечку, и любые другие предметы. Даже те, которые, возможно, на первый взгляд кажутся незначительными», – сказал он.

Кроме того, глава государства заявил, что деятельность оборонного координационного совета должна быть гибкой и нацеленной на конкретный результат.

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