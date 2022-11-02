Путин призвал построить работу по обеспечению нужд ВС без бюрократических проволочек

Работа по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ не должна строиться бюрократически, обстановка требует от нас работы в совершенно другом режиме, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей армии.

Путин обратил внимание, бюрократические нормативы и инструкции существуют, и возникли не просто так, но обстановка требует работы в совершенно другом режиме, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что работа по обеспечению нужд ВС должна быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата.

Ранее в Совфеде сообщили об устранении недостатков в обеспечении участников спецоперации.

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