 

Путин призвал построить работу по обеспечению нужд ВС без бюрократических проволочек

02.11.2022, 16:00, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News
  Поддержать в Patreon

Работа по обеспечению потребностей Вооруженных сил (ВС) РФ не должна строиться бюрократически, обстановка требует от нас работы в совершенно другом режиме, сообщил президент РФ Владимир Путин на совещании с членами координационного совета по обеспечению потребностей армии.

Путин обратил внимание, бюрократические нормативы и инструкции существуют, и возникли не просто так, но обстановка требует работы в совершенно другом режиме, передает ТАСС.

Глава государства подчеркнул, что работа по обеспечению нужд ВС должна быть построена таким образом, чтобы ничего не мешало нам добиваться конкретного, нужного всем результата.

Ранее в Совфеде сообщили об устранении недостатков в обеспечении участников спецоперации.

Важно! В условиях “специальной военной операции” проверить информацию касательно происходящего в Украине, которую распространяют даже официальные представители конфликтующих сторон, а также их политические заявления, невозможно.


Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

16.09.20 / Все российские вузы изменили цены на обучение до уровня прошлого года

05.06.21 / Напавший на застрелившего азербайджанца инспектора ДПС мужчина арестован

16.07.20 / Гидрометцентр дал прогноз на вторую половину лета

30.09.21 / Грохочущий водопад и искусственный дождь. В Париже перед Эйфелевой башней состоялся показ новой коллекции Saint Laurent

26.06.20 / Газпром собрался нарастить поставки в Китай

01.08.21 / Компания Huawei выпустила очень надежный умный замок для дверей

31.01.21 / В Полтавской области из реки достали тела двух женщин – ГСЧС

02.02.22 / СК начал проверку после падения ледяной глыбы на женщину в Саратове

09.11.20 / На Украине предложили отселять россиян во время боевых действий

29.07.20 / Минздрав назвал число пациентов с коронавирусом на аппаратах ИВЛ

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:

ЮMoney - 410011013132383
WebMoney – Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2022 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика