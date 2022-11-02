 

Панические атаки, приступы агрессии и другое: как коронавирус рушит психику человека

02.11.2022, 15:35, Разное
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Врач-психиатр Марчел Додица рассказал РИА ФАН о мучительных симптомах, которые проявляются у перенесших коронавирус. В перечне оказались: панические атаки, внезапные приступы агрессии, проблемы с памятью, скачки давления и температуры, хаотичная смена настроения, бессоница, боли.

Медики отмечают, что этот комплекс проблем актуален и для тех, кто подвержен биполярному расстройству личности. Входит, сегодня ковид не менее опасен, чем пару лет назад. Последствия заражения губительны.

Сайт “Вести Подмосковья” с отсылкой на слова психиатра передает, что причиной “тревожных звоночков” после пандемии является гормональный сбой. Врач Додица поясняет: коронавирус приводит к нарушению выработки дофамина, который отвечает за эмоции радости и удовольствия.

Помимо этого, у человека могут страдать пораженные стенки сосудов, что чревато осложнениями для всего организма и его отдельных функций. Психиатр предупреждает: самолечение в таком случае нежелательно. Если чувствуете, что коронавирус сегодня до конца вас не отпустил, лучше обратиться к медицинскому специалисту. Он определит причину недомогания и обозначит принцип лечения.


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