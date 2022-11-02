Мечущаяся между двух мужчин Арзамасова огорошила выбором

Молодая мама и

вторая жена фигуриста и постановщика Ильи Авербуха актриса театра и кино Лиза

Арзамасова успевает и строить карьеру, и сниматься в различных шоу, и

воспитывать сына Леву. Некоторыми подробностями своей активной жизни девушка

делится в социальных сетях.

В одном из

немногочисленных интервью актриса рассказывала, что личный блог для нее — это

не место для интимных подробностей и освещения скандалов. У себя на странице Лиза

общается со зрителями, приглашает на мероприятия и занимается

благотворительностью.

А еще на днях девушка

выбирала между двумя российскими дизайнерами. Мечущаяся между двух мужчин

художников, Лиза Арзамасова все никак не могла выбрать наряд. Пришлось

обратиться за помощью к поклонникам — в социальных сетях она провела опрос, чью

же коллекцию выбрать.

В результате,

Лиза Арзамасова огорошила всех своим выбором. Для съемки она выбрала твидовый

костюм с короткой юбкой и оверсайз пиджаком. Обычно, девушка не носит такие

наряды, а предпочитает более сдержанные фасоны. Поклонники, тем не менее,

поддержали выбор, ведь всегда хочется увидеть что-то новое на любимой звезде.