Константин Хабенский и Виктория Исакова в новой экранизации Кира Булычева – фото со съемок

Виктория Исакова и Константин Хабенский сыграют главные роли в экранизации повести Кира Булычева “Сто лет тому вперед”. В основе сценария – одноименная история приключений Алисы Селезневой. Актеры исполнят роли родителей героини.

Коля Герасимов — обычный парень: видеоигры, рэп и тусовки с друзьями. Меньше всего его волнует будущее. До тех пор, пока однажды он не попадает в будущее сам. А там все непросто… Земная коалиция победила в межгалактической войне и живет вполне счастливо, вот только предводители разбитых пиратских сил втайне готовят новое наступление. Для этого им нужно вернуться в прошлое и изменить ход истории, и Коля невольно становится их орудием для путешествий во времени. Но главное, Коля встречает в будущем Алису — девушку, которая ни на кого не похожа и которой так нужна помощь, хоть она в этом и не признается. Можно ли помочь Алисе и спасти вселенную, когда на носу экзамены?

Работать на этом проекте — удовольствие и радость, – признается Исакова. – Сам посыл, идея “Ста лет тому вперед” мне очень интересны и трогают. Это и сказка, и фантастическое приключение, и история о важных для всех нас вещах — мне сейчас хочется делать именно такие работы.

Особенно приятно, что на этой площадке все сошлось. Замечательно, когда ты у себя в голове выстраиваешь роль, придумываешь образы партнеров, а потом встречаешься с ними на съемочной площадке, и все совпадает. Мечты о работе встречаются с реальностью, тебя окружает прекрасная команда, — и ты получаешь лучший результат из возможных.

Среди советских фантастов Кир Булычев всегда занимал особое место, – говорит продюсер Федор Бондарчук. – Писатель и детский, и взрослый, он был талантливым рассказчиком, умело переплавляющим в своих книгах идеи и наработки XX века. Но главное — это настоящий мечтатель, который ярко и увлекательно описал мир “сто лет тому вперед”. Теперь, когда наше настоящее становится к этому миру все ближе, мы с коллегами решили вернуться к сюжетам Булычева и претворить эти мечты в реальность, на большом экране.

Авторами сценария фильма стали Андрей Золотарев, Ксения Мирошник и Александр Андрющенко. Съемки проекта проходят в Москве и Подмосковье. Продюсеры картины: Михаил Врубель, Александр Андрющенко, Фёдор Бондарчук, Денис Баглай и Вадим Верещагин. Имена других участников каста станут известны позже.

Фильм выйдет в кинотеатрах 28 декабря следующего года.