“Советуем быть с ней до конца”: Юрий Мороз рассказал, как они с Викторией Исаковой потеряли 3-месячную дочку

Режиссер Юрий Мороз и актриса Виктория Исакова, несмотря на публичность, не слишком любят говорить о своей личной жизни. Тем не менее в интервью Борису Корчевникову режиссер рассказал о трагедии, которая когда-то произошла в их семье и которая стала причиной нежелания говорить о личном.

Трагедия в семье

До брака с Исаковой режиссер был женат на актрисе Марине Левтовой.

Пара воспитывала дочь Дарью.

Сегодня Дарья Мороз – популярная и востребованная актриса.

После смерти первой жены Мороз женился на Исаковой. В 2003 году у пары родилась дочь. Из-за генетического заболевания малышка скончалась через три месяца после появления на свет.

Режиссер признался, что, когда ребенок умирает на руках, пережить такое практически невозможно. Такого он не пожелал бы никому. В то же время режиссер отдал должное немецким медикам. Они сказали, что родители могут, конечно, оставить малышку, но все же им лучше остаться с ней рядом до конца. Врачи информировали родителей о том, сколько ребенку осталось жить, чтобы те могли морально настроиться.

Вопрос об усыновлении

После смерти дочери звездные супруги еще долгое время не могли оправиться от трагедии. По словам Исаковой, они даже задумывались об усыновлении ребенка. И если сама актриса была более-менее готова к такому шагу, то муж сомневался.

Исакова стала попечителем благотворительного фонда. В то же время она честно рассказала руководству о том, что не может пропагандировать семьям брать детей из детского дома, поскольку сама этого не сделала. По мнению актрисы, это очень серьезный шаг. Она видела семьи, где родители были морально не готовы столкнуться с теми трудностями, которые ожидали их после усыновления. Осуждать в такой ситуации кого-то сложно и, наверное, не стоит. Уж больно деликатный это вопрос, и каждый решает сам для себя, как поступить.

Долгожданный ребенок

Через двенадцать лет после смерти первой дочки у звездной пары родился ребенок. Девочку назвали Варварой. Несколько лет супруги скрывали, что стали родителями. Они прятали малышку от посторонних глаз, наученные первым горьким опытом. Супруги решили больше не посвящать общественность в подробности того, что происходит в их семье.

По словам Исаковой, пока дочь маленькая, она не может принимать решения о том, нужно ли размещать ее снимки в соцсетях или нет. Пока актриса считает нужным не превращать дочь в публичную персону. Когда Варя вырастет, тогда сама и решит, нужна ей публичность или нет.

Актриса признается, что никогда не забывала о первой покойной дочери. Она навсегда останется в ее сердце. В то же время у звездной мамы продолжает присутствовать страх за Варвару из-за печального прошлого опыта.