Как сделать простую и эффективную маску от угрей из молока

Предлагаем узнать рецепт простой, но очень эффективной маски от угрей и черных точек. Сделать ее можно в домашних условиях, а из продуктов потребуются только те, которые есть на кухне у каждого или можно купить без проблем. Это молоко и желатин.

Как сделать маску

Подогрейте 1 столовую ложку молока около 10 секунд, затем – добавьте в него аналогичное количество желатина, выбирайте без добавок. В теплое молоко добавьте желатин и тщательно перемешайте, чтобы он разбух. Маска готова.

Наносите ее на лицо – на те участки, на которых имеются черные точки. Предварительно рекомендуется распарить кожу, чтобы поры раскрылись.

Остается подождать 10-15 минут, чтобы маска застыла на лице и превратилась в пленку. Резким движением снимите ее (как это делается с обычными покупными продуктами). Удивительный состав вытянет даже самые глубокие угри и черные точки, сделает поры чистыми и ухоженными. Рекомендуется применять средство не чаще 2-3 раз в месяц.

Это очень эффективная маска-пленка, результат использования которой – практически такой же, как от дорогих профессиональных уходовых средств. Еще один плюс – состав не пересушивает кожу, но отлично справляется со своими функциями.

Помните, что избавиться от угрей только масками не получится. Необходимо поддерживать кожу в чистоте, использовать тоники, стараться лишний раз не трогать лицо руками.