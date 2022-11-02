Мнение: О шокирующих расходах Украины «на войну с Россией»… Кто платит?

#Деньги решают…

Даже там, где вроде бы должны решать мужество и стойкость солдат, их воинская выучка, физическая подготовка и боевое мастерство. На полях сражений, то есть. Но сегодня одних морально-волевых уже мало для победы…

Появилась информация, что #Украина получает от своих «спонсоров» астрономические ассигнования «на войну» с Россией. В общей сложности — 41,3 млрд евро или 42,1 млрд долл.

Ещё раз подчеркну, это объёмы чисто военной помощи, предоставленной или одобренной Киеву странами Запада. Расходы на поддержание украинской экономики и финансовой системы, на восстановление разрушенных зданий и поддержку беженцев в эту сумму не входят. И с учётом «собственных» ассигнований, увеличенных в 2022 году двумя траншами до беспрецедентной величины в 43 млрд долл., военные расходы Украины выходят на третье место в мире, после США и Китая.

«Собственные» здесь взяты в кавычки потому, что значительная часть увеличенного военного бюджета финансируется за счёт наращивания государственного долга. А его выкупают всё те же западные «инвесторы». Хотя кто же из нормальных финансистов будет вкладываться в бумаги воюющей страны с «мусорным» кредитным рейтингом?

Но вернёмся к сравнениям. Благодаря всё новым и новым вливаниям, украинские военные расходы уже почти на 15% превысили годовой оборонный #бюджет России. Который, к слову, тоже был увеличен в текущем году — примерно до 76 млрд долл., если считать по текущему официальному курсу. Если же брать неофициальный, используемый оставшимися торговыми партнёрами России в двусторонних сделках, цифра снижается до 68 млрд долл. При этом, как показывает отечественная бюджетная #статистика, собственно #армия получает 85-90% годовых назначений, остальное расходится по другим статьям.

Более подробная детализация трат, естественно, засекречена. Но в целом понятно, что немалая часть ассигнований для ВС РФ расходуется по статям, не имеющим прямого отношения к специальной военной операции. Ядерная «триада», например, не дешёвое удовольствие. Или поддержание орбитальной спутниковой группировки. База в Сирии тоже, в конце концов, обходится в копеечку. В общем, не будет преувеличением сказать, что «на полях сражений» #Украина имеет не только численное превосходство раза в два-три, но и финансовое — в 1,5-2 раза. И с учётом таких соотношений, показываемые ВСУ результаты, мягко говоря, скромны на данный момент.

Продолжим сравнивать. Согласно большинству оценок, #СССР получил по ленд-лизу в общей сложности порядка 7% ВВП («вилка» — от 4% до 10-12%). Украина только напрямую получила почти четверть довоенного ВВП, оцениваемого в 200 млрд долл. Если же вести расчёт по текущим экономическим параметрам, то с учётом ожидаемого падения украинской экономики на 35-40% и девальвации гривны на треть, «ленд-лиз для Украины» составит уже порядка 50% экономики страны.

Колоссальные и беспрецедентные цифры!

Которые, наверное, очень многое объясняют?

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