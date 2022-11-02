 

Отец Дарьи Мороз сообщил о смерти дочери

02.11.2022, 14:10, Разное
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Отец Дарьи Мороз Юрий за свою жизнь преодолел немало страшных бед. Смерть жены Марины Лифтовой в нулевых, воспитание дочери-подростка в одиночку, потом второе горе… Через три года после смерти супруги режиссер сошелся с актрисой Викторией Исаковой, которая родила ему вторую дочь.

К сожалению, девочка по имени Марина была больна и вторе умерла. О страшной трагедии отец Дарьи Мороз рассказал спустя годы – в свежем интервью Борису Корчевникову.

Как выяснилось, у дочери Юрия Мороз было редкое генетическое заболевание. Точный диагноз ей поставили только в Германии. Врачи не стали скрывать и сказали, что девочку не спасти, и жить ей осталось недолго. Тогда европейские медики отпустили девочку умирать домой и сообщили безутешным родителям, что они могут провести с дочерью последнее время, которое шло уже на часы.

Юрий Мороз говорил эти слова со слезами на глазах. Несмотря на страшную потерю, через 12 лет супруги решились на рождение еще одного ребенка. Когда Виктория забеременела, они сделали специальный тест на определение генетической совместимости. К счастью, ребенок был здоров. Сейчас девочке по имени Варя семь лет.


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