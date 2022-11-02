“Он до сих пор зол на меня”: Никола Пельтц рассказала, как уволила Бруклина Бекхэма из своего фильма

Несмотря на то, что супруги Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц по уши влюблены в друг друга, когда дело доходит до работы, они становятся объективны. Так, Никола без колебаний вырезала сцены с участием возлюбленного из своего нового фильма “Лола Джеймс” из-за типажа и слабой актерской игры – об этом она рассказала в интервью изданию The Times.

В прошлом году я сняла фильм, который написала, когда мне было 23 года, – сказала она. – И Бруклин все еще злится на меня. Тогда он спросил: “Могу я сняться в твоем фильме?”. А я ответила: “О боже, я была бы польщена, но мы должны тебя загримировать”. Очевидно, ведь он весь в татуировках, и он британец. В итоге он сыграл небольшую роль в нескольких сценах, которые, если вы обратите внимание, все еще присутствуют в фильме.

Впрочем, перформанс супруга Николу не впечатлил.

Я хохотала. У него самый явный британский акцент на свете. В итоге я его выгнала! Сидя в монтажной, он сказал: “Ты действительно просто вырезала сцены со мной, пока я сижу здесь?”. На что я ответила: “Да, но я так сильно тебя люблю!”, – рассказала Пельтц.

Отметим, что Никола не только продюсирует и режиссирует свое авторское полнометражное кино, но и играет в нем главную роль. Сюжет “Лолы Джеймс” расскажет о 19-летней девушке, живущей в США в начале 2000-х, которая пытается вытащить своего младшего брата из токсичной семейной ситуации. Дата выхода картины пока неизвестна.

В начале октября Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц отметили полгода брака и поделились новыми фото с роскошной свадьбы в поместье Монсоррель, Памл-Бич. Среди многочисленных гостей молодоженов были замечены вся чета Бекхэмов, звезда “Отчаянных домохозяек” Ева Лонгория, теннисистка Серена Уильямс, бывшая “перчинка” Мел Би и телевизионный шеф-повар Гордон Рамзи.

Напомним, что старший сын Дэвида и Виктории Бекхэм познакомился со своей возлюбленной – дочерью миллиардера-финансиста Нельсона Пельтца Николой – в 2019 году. Пара обнародовала отношения год спустя, и тогда же стало известно о помолвке.