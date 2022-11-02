 

Дочь Хайди Клум впервые прокомментировала откровенную фотосессию с матерью

02.11.2022, 13:50, Разное
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18-летняя Лени Клум гордится совместной работой со знаменитой мамой, несмотря на нападки хейтеров в сети. Напомним, что месяц назад топ-модель Хайди Клум и ее красавица-дочь стали героинями новой рекламной кампании белья Intimissimi – на снимках они обе предстали в откровенных образах, за что моментально подверглись осуждению. Многие сочли такие семейные фото “неподабающими” и “странными”.

Честно говоря, я не обратила внимания на многие реакции, – призналась Лени репортерам Page Six. – В целом, я довольна кампанией. У меня был потрясающий день с моей мамой. Думаю, снимки получились великолепными, и мы потрясающе провели время. Честно, я просто не читаю комментарии. Потому что знаю, если прочитаю, что там будет.

В августе Лени, которая уже подписала контракт с модельным агентством, регулярно снимается для журналов и участвует в дефиле, переехала из Лос-Анджелеса в Нью-Йорк, чтобы начать обучение в колледже. Там же она сейчас живет со своим бойфрендом, хоккеистом Арисом Рачевски. 

Напомним, что Лени – дочь немецкой модели Хайди Клум и итальянского бизнесмена, менеджера “Формулы-1” Флавио Бриаторе. Однако с ним Хайди рассталась еще до рождения девочки и стала встречаться с музыкантом Силом. Сил и Хайди поженились в мае 2005 года в Мексике, и являются официальными родителями четырех детей – дочерей Лени и Лу, а также сыновей Генри и Йохана. В декабре 2009 года, когда Лени было пять лет, он удочерил ее. В 2021-м Сил и Хайди расстались.


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